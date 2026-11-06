Domingo tem rodada do Campeonato Municipal

Neste domingo, dia 8, serão realizadas quatro partidas da segunda rodada do Campeonato Municipal Amador de Futebol 2026. O torneio, realizado pelo Departamento de Esportes e Lazer da prefeitura de Vargem Grande do Sul, terá partidas nos estádios Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, e também no Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez.

Na Vargena, a partida das 14h será entre Ajax e Santana. O jogo das 16h será Shaktar dos Lek contra o Luiz Gama. Já no CEE José Cortez, Aliança pega o Liverpool às 14h e depois, o Parceria enfrenta o Real Cearense.

Jogos de quinta-feira

Na última quinta, dia 5, às 18h, na Vargeana, 18h15, o Meninos do Botafogo venceu o Palmeirinhas por 4 a 2. Cristopher fez 2 gols pelo Meninos do Botafogo. Eduardo e Reginaldo também marcaram os deles pelo time. Os gols do Palmeirinha foram de Guilherme de Almeida e João Carlos. Na partida das 20h, o Cohab empatou com o Unidos do XXI de Abril por 1 a 1. Adriano fez o do Cohab e Daniel marcou o do Unidos do XXI.

Goleadas

No último domingo, dia 1 de novembro, na Vargeana, o Shaktar dos Lek venceu o Parceria por 3 a 0, com gols de Breno, Marcelo e Renan. Na partida seguinte, o Real Cearense goleou os Meninos do Botafogo por 4 a 0. Marcaram os gols Allison, Kleber e Renan Soares, que fez dois gols.

Nas partidas realizadas no CEE José Cortez, Cohab e Aliança empataram em 1 a 1. O Gol do Cohab foi de Jeferson e o do Aliança foi de Breno T. Bertoleti. No jogo seguinte, o Ajax fez 8 a 1 no Liverpool. Os gols do time vencedor foram de Lucas Sales Araújo que anotou quatro vezes, Vinícius Perinoti, que fez 3, e Vinícius Rabelo. Hindan Rogério fez o único gol do Liverpool.

Times

Ao todo, o torneio conta com 12 equipes divididas em dois grupos. No Grupo A estão o Esporte Clube Luiz Gama, Meninos do Botafogo, Parceria Futebol Clube, Shakhtar Dos Lek, Real Cearense Futebol Clube e Palmeirinha Futebol Clube. Já no Grupo B estão o Santana FC, Ajax Futebol Clube, Aliança Futebol Clube, Cohab Futebol Clube, Liverpool e Unidos do XXI.