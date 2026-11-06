Homem é preso por agredir mulher com tesoura

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na manhã de quinta-feira, 5 de novembro, suspeito de violência doméstica no bairro Jardim Estância das Flores, em Vargem Grande do Sul.

Ao atender a ocorrência, os policiais constataram que a vítima apresentava uma escoriação no queixo, provocada durante uma agressão com uma tesoura. Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante.

O homem e a vítima foram levados ao Posto de Pronto Atendimento, onde receberam atendimento médico, e depois foram apresentados à Delegacia de Polícia. A autoridade policial ratificou a prisão pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal e ameaça. A tesoura usada na agressão foi apreendida, e o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.