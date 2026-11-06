SAE presta esclarecimentos sobre alterações nas caracteristicas da água bruta e detalha medidas de controle e monitoramento da qualidade da água

SAE PRESTA ESCLARECIMENTOS SOBRE ALTERAÇÕES NAS CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA BRUTA E DETALHA MEDIDAS DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) vem a público prestar esclarecimentos à população acerca das alterações verificadas nas características da água bruta captada na Represa Eduíno Sbardellini, especialmente em relação ao parâmetro turbidez, em decorrência do aporte de sedimentos provenientes de atividade de extração de areia realizada nas proximidades do manancial.

Em abril de 2026, a empresa responsável pela atividade de extração foi formalmente notificada pelo Município, pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) e pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), para que promovesse a cessação das atividades de extração e adotasse todas as medidas técnicas e ambientais necessárias à prevenção de impactos sobre os recursos hídricos, incluindo o alteamento da cava, com a finalidade de impedir o transbordamento de água com elevada concentração de sedimentos de argila.

Posteriormente, em decorrência das intensas precipitações pluviométricas, ocorreu o alagamento da cava, ocasionando o transbordamento de água contendo resíduos e sedimentos de argila, que atingiram o leito do Rio Verde e foram transportados pelo curso d’água até a Represa Eduíno Sbardellini, manancial utilizado pelo SAE para captação de água destinada ao abastecimento público.

Diante dessa ocorrência, em 27 de outubro de 2026, a empresa responsável foi novamente notificada para que adotasse, com a devida urgência, todas as medidas técnicas, estruturais e operacionais necessárias à contenção dos sedimentos e à prevenção de novos episódios de transbordamento, evitando o carreamento de água com resíduos de argila para os corpos hídricos e, consequentemente, para o manancial de captação.

Como consequência do aporte desses sedimentos, foram observadas alterações nas características físico-químicas da água bruta captada, principalmente no parâmetro turbidez, exigindo a adoção de procedimentos operacionais específicos e o aprimoramento das etapas de tratamento.

Medidas Operacionais adotadas pelo SAE

Diante das alterações verificadas na água bruta, o SAE intensificou os procedimentos operacionais na Estação de Tratamento de Água (ETA), promovendo adequações no processo de tratamento para assegurar a eficiência da remoção de partículas em suspensão e preservar a qualidade da água distribuída.

Entre as medidas adotadas, destacam-se:

Ajuste e aumento da dosagem de sulfato de alumínio: produto químico utilizado na etapa de coagulação, com a finalidade de favorecer a aglomeração das partículas em suspensão e sua posterior remoção;

Descargas nos decantadores em intervalos de uma hora: procedimento destinado à retirada dos sedimentos acumulados durante o processo de decantação;

Intensificação do monitoramento operacional: ampliação do acompanhamento dos parâmetros físico-químicos da água durante as diferentes etapas do tratamento;

Lavagens adicionais dos decantadores: realização de mais de uma lavagem diária, conforme as condições operacionais e a quantidade de sedimentos acumulados.

Essas providências têm como objetivo adequar continuamente o processo de tratamento às alterações das características da água bruta, mantendo a eficiência operacional da ETA.

Controle, Monitoramento e Garantia da Qualidade de Água

O SAE esclarece que o controle da qualidade da água é realizado de forma sistemática e contínua, abrangendo as diferentes etapas do sistema de abastecimento, desde a captação até a distribuição.

Na Estação de Tratamento de Água são realizadas análises operacionais em intervalos de uma hora, permitindo o acompanhamento dos parâmetros físico-químicos e o ajuste dos procedimentos de tratamento sempre que necessário.

Complementarmente, a Autarquia mantém contratos com empresas especializadas, selecionadas mediante regular processo licitatório, responsáveis pela execução de análises laboratoriais periódicas, abrangendo parâmetros físico-químicos e microbiológicos. Esses ensaios complementam o controle interno realizado pelos profissionais do SAE e possibilitam uma avaliação mais abrangente das condições de qualidade da água.

Além dos controles realizados pela própria Autarquia e pelas empresas contratadas, o sistema de abastecimento também está sujeito ao acompanhamento e à fiscalização da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ), entidade responsável pela regulação e fiscalização dos serviços de saneamento, incluindo a verificação dos aspectos relacionados à qualidade da água fornecida à população.

Os laudos e resultados das análises laboratoriais são disponibilizados mensalmente no site oficial do SAE, permitindo o acesso público às informações e assegurando transparência quanto aos procedimentos de controle da qualidade da água.

O SAE informa que os resultados das análises referentes ao mês de outubro de 2026 já foram disponibilizados para consulta pública e demonstram que a água distribuída à população atende aos padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação vigente, conforme os parâmetros avaliados nos respectivos laudos.

Esclarecimento à População

É importante esclarecer que as alterações observadas estão relacionadas às características da água bruta, ou seja, à água captada diretamente no manancial, antes de passar pelas etapas de tratamento. Essas alterações demandam ajustes operacionais e intensificação dos procedimentos de controle, os quais estão sendo realizados pela equipe técnica do SAE.

A Autarquia permanece acompanhando as condições do manancial e intensificando o monitoramento de todas as etapas do tratamento, adotando as medidas técnicas e operacionais necessárias para assegurar a eficiência do processo e o atendimento aos padrões de potabilidade exigidos pela legislação.

O SAE reafirma seu compromisso com a transparência, a qualidade dos serviços prestados e a proteção da saúde pública, mantendo o controle permanente da qualidade da água fornecida à população de Vargem Grande do Sul.