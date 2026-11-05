Painel: Mudanças

Mudanças

Corre nos bastidores da prefeitura municipal que o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) deverá fazer alterações em importantes cargos na sua administração até o final do ano. O prefeito não estaria contente com o andar dos trabalhos em alguns departamentos e visando uma maior dinâmica e prestação de serviços à população, deve mexer no quadro de seus diretores. A conferir.

Transporte gratuito

Haverá transporte urbano gratuito neste domingo, no 2º Turno das eleições. A Prefeitura de Vargem Grande do Sul fará o transporte coletivo urbano, que será gratuito. A medida tem como objetivo facilitar o deslocamento dos eleitores até seus locais de votação, garantindo mais acessibilidade e contribuindo para que todos possam exercer seu direito ao voto.

Carreata

O vereador Gustavo Bueno (PL) convida a todos simpatizantes a participar da carreata em prol do candidato Flávio Bolsonaro (PL) à presidência da República, programada para acontecer neste sábado, dia 24, a partir das 15h30, com a concentração em frente ao Recinto de Exposição Christiano Dutra do Nascimento. Após, a carreata percorrerá as principais ruas de Vargem Grande do Sul.

Segunda a prefeitura não trabalha

Nesta segunda-feira, 26 de outubro de 2026, será considerado ponto facultativo pela administração municipal em antecipação ao Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro. A medida consta do Decreto nº 6.565, de 13 de janeiro de 2026, que estabeleceu o calendário municipal. O artigo 2º determina que os serviços essenciais continuem funcionando, incluindo o Pronto Atendimento (PPA), a coleta de lixo, a Guarda Civil Municipal e setores operacionais do SAE.

Disputa

A gestão do atual presidente da Câmara Municipal, vereador Maicon Canato (Republicanos), se encerra neste final de ano e a eleição da nova Mesa Diretora já começa a ser costurada nos bastidores do Legislativo municipal.

A Lei Orgânica Municipal estabelece mandato de dois anos para a Mesa Diretora e prevê a eleição de renovação na última sessão ordinária da segunda sessão legislativa, com posse automática em 1º de janeiro do ano seguinte. Segundo os comentários, os vereadores Serginho da Farmácia e Ratinho estariam buscando a presidência da Câmara para os próximos dois anos. A eleição define os cargos da Mesa Diretora, incluindo presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários e tesoureiro.