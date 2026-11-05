Gente e Fatos

Casamento de Laura Fiorini Alves e Lúcio Rossi Gonçalves Martins

A engenheira Laura Fiorini Alves e o professor Lúcio Rossi Gonçalves Martins se casaram no sábado, 17 de outubro, na Igreja Santa Cecília, em cerimônia celebrada pelo Padre Carlos Eduardo, o Padre Du. Laura, é filha de Sandra Fiorini Alves e José Luís Alves e Lúcio, é filho de Ana Lúcia Otero Rossi Gonçalves Martins e Rosan Gonçalves Martins. Após a cerimônia, os noivos receberam os convidados no Espaço Varanda. O DJ Markin Coracini comandou a noite