Painel: Em São Paulo na Cetesb

Em São Paulo na Cetesb

O prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) esteve esta semana em São Paulo, na Cetesb. Ele estava acompanhado da diretora de Obras Luciana Morandin e conversou com o presidente da Companhia Thomaz Miazaki de Toledo, juntamente com sua equipe técnica para tratar da implantação da nova represa próxima ao Jd. Iracema que a prefeitura vai construir. O projeto faz parte do Parque Águas do Rio Verde que visa aumentar a preservação de água no município e preservar o meio ambiente.

Pegou mal

A fuga de Flávio Bolsonaro (PL) para os Estados Unidos pegou mal na direita brasileira, com muitas lideranças partidárias condenando sua atitude.

Para eles, Flávio deveria ficar no Brasil e liderar a oposição ao PT.

O Partido Liberal (PL) pelo qual Flávio disputou a presidência, referendou os resultados das urnas que deram vitória a Lula.

R$ 800 mil

Este teria sido o valor pago ao jatinho que levou Flávio na sua fuga com a família para os Estados Unidos. A informação foi dada pela Folha de São Paulo. Um americano ligado ao governo Trump teria pago o valor ao argentino proprietário da aeronave.

Há suspeita que o governo americano e também argentino estariam envolvidos na operação de fuga de Flávio.

Custos

O contrato entre a Prefeitura de Vargem Grande do Sul e a empresa Transportes Sangiorato Ltda., responsável pelo transporte coletivo urbano, foi prorrogado por mais um ano. A renovação entra em vigor neste domingo (1º de novembro) e estabelece o valor total de R$ 1.541.006,58 para o novo período.

Assinado em 28 de outubro, o aditivo foi publicado no Diário Oficial do Município no dia 29. O valor previsto corresponde a uma média mensal de R$ 128.417,22.

Sai a Renovias e entra a Rota Mogiana

O Consórcio Rota Mogiana assume neste domingo a concessão de várias rodovias estaduais que cruzam 22 municípios das regiões de Campinas e Ribeirão Preto, dentre elas a SP-215.

A concessão é de 30 anos e no novo projeto está previsto a duplicação do trecho que liga Vargem a São João e Casa Branca, o que deve ocorrer nos primeiros anos da concessão.