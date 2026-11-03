Adolescente é flagrado com sete porções de maconha no Jardim Fortaleza

Um adolescente foi abordado pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira, dia 3, na Rua Eliseu Garrido, no Jardim Fortaleza, em Vargem Grande do Sul. Com ele, os policiais encontraram sete porções de maconha, R$ 40,00 reais em dinheiro e um aparelho celular.
A ocorrência teve início após a Polícia Militar receber uma denúncia anônima informando que um adolescente estaria comercializando drogas na região conhecida como “Favelinha”, próximo a uma área de mata. Segundo a denúncia, o local seria utilizado frequentemente para o tráfico de entorpecentes.
De acordo com o boletim policial, a equipe de radiopatrulhamento da viatura I-24408, composta pelo cabo Leite e pelo cabo Moreira, deslocou-se até o endereço e posicionou-se em um ponto estratégico. Os policiais visualizaram o adolescente sentado sob uma árvore e realizaram a abordagem.
Durante a revista pessoal, foram encontradas sete porções de maconha, com peso total de 10 gramas, além de R$ 40,00 reais e um celular da marca Apple. Questionado pelos policiais, o adolescente não se manifestou.
Ele foi encaminhado ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) para exame médico cautelar e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia Civil, onde foi registrado boletim de ocorrência por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
Após os procedimentos, o adolescente foi liberado e entregue à sua genitora. A ocorrência contou também com o apoio da viatura I-24433, integrada pelo cabo Mateus e pelo soldado Silas.