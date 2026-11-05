Gente e Fatos

Jantar comemora Dia Médico e do Dentista

Os cirurgiões dentistas e os médicos de Vargem se reuniram em jantar de confraternização no dia 23, comemorando o Dia do Médico e o Dia do Dentista no restaurante Varanda. Na ocasião foi também celebrado os 22 anos de fundação do Clube Médico Odontológico de Vargem Grande do Sul que é presidido pelo dentista Germano Perroni

Fernanda Ligabue

A fotógrafa e documentarista Fernanda de Paiva Ligabue faz aniversário na quarta-feira, dia 4. Fernanda que está filmando um documentário em Salvador – Bahia, recebe as mensagens de felicitações dos pais Fátima e Tadeu, das irmãs Lígia, Helena e Sara, dos cunhados, dos sobrinhos Francisco, João e Pedro – na foto, e de seus amigos

Benjamin e Marcela Ferri

A semana foi de comemoração para o casal Marcela Guimarães Ferri e Alexandre Alayon com a comemoração do aniversário do filho Benjamin que apagou sua 4ª velinha no dia 24, e teve ajuda do irmão Joaquim nos parabéns. E neste sábado, dia 31, Marcela recebe o abraço de toda a família na comemoração de mais um ano de vida

Giovanna Moschella fez 15 anos

A estudante e atleta Giovana Moschella comemorou seus 15 anos no último domingo, dia 25, quando recebeu os parabéns da mãe Fabíolla, do irmão Lorenzzo, da avó Marilene, dos amigos da escola D. Pedro onde estuda, e da turma de amigos do inglês na Chalk School

Larissa Rampani no Show BTS

A vargengrandense Larissa Raizi Rampani foi sorteada com ingresso exclusivo para o camarote do Santander para o Show do BTS – Bangtan Sonyeodan que é um famoso grupo Sul Coreano de K-pop (pop da Coréia do Sul) para este sábado, dia 31 de outubro, no Estádio do MorumBis em São Paulo. Larissa que tirou a sorte grande entre os 48 sorteados, informou a Gazeta que assistir ao show era um sonho, que nem acreditava. Disse ainda que vai mostrar um pouquinho da apresentação do grupo em seu Instagram

Gazeta irá sortear livro “Os Filhos do Exílio”

O escritor vargengrandense José Osvaldo Garcia Leal, descendente do clã Garcia Leal entregou ao jornalista Tadeu Fernando Ligabue, diretor da Gazeta de Vargem Grande, um exemplar do seu livro recém-lançado intitulado “Os Filhos do Exílio”.

A obra de ficção é inspirada em fatos e relatos históricos ligados à formação de Vargem e conta a saga do Sete Orelhas, Januário Garcia Leal.

Um outro exemplar vai ser sorteado aos leitores da Gazeta através das redes sociais.

O livro estará disponível na Internet nos sites https://clubedeautores.com.br/livro/os-filhos-do-exilio e https://agbook.com.br/livro/os-filhos-do-exilio

Feira do Produtor teve show ao vivo

A Feira do Produtor realizada nesta quarta-feira, dia 28, na Praça da Igreja Matriz levou aos consumidores produtos fresquinhos e inovou também oferecendo aos presentes boa música raiz com show do grupo Quatro Raízes do Sertão formado por Mineiro, Toninho, Rubi e Maicon em tarde das mais agradáveis. Fotos: Reportagem Gazeta