Dupla é presa ao carregar poste de aço de 6 metros furtado de paróquia

Dois homens foram presos em flagrante na manhã desta quarta-feira, dia 11, em Vargem Grande do Sul, suspeitos de furtar um poste de aço de uma obra da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Eles foram localizados pela Polícia Militar na Rua Palmeiral, na Vila Santana, carregando a peça nos ombros.

De acordo com o boletim da Polícia Militar, a equipe da viatura I-24433, formada pelos cabos Leite e Moreira, foi informada pelo cabo Teodório, que estava de folga, de que um furto acabara de ocorrer na obra da paróquia. Segundo as informações repassadas, dois homens teriam entrado no local por escalada, levado o poste e fugido em direção ignorada.

Sabendo que materiais desse tipo costumam ser vendidos em ferros-velhos e em estabelecimentos de compra de sucata, os policiais passaram a fazer diligências para tentar localizar os autores. A estratégia deu resultado na Rua Palmeiral, onde a dupla caminhava com um poste de cerca de seis metros de comprimento, cada um segurando uma das extremidades.

Os dois foram abordados e submetidos a revista pessoal. Nada de ilícito foi encontrado com eles, além da peça que carregavam. Questionados pelos policiais, confessaram ter retirado o poste da obra da paróquia. Alegaram, porém, que acreditavam que o material não tinha dono e que, por isso, decidiram levá-lo para vender em algum ferro-velho do bairro.

Diante da confissão, os policiais deram voz de prisão aos dois pelo crime de furto. Em seguida, eles foram levados ao PPA para exames médicos de rotina. A secretária da paróquia, contatada pela equipe, confirmou que sabia do furto e disse que foi ela quem pediu ajuda ao cabo Teodório por telefone celular.

A ocorrência foi apresentada na delegacia da Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, onde foi registrado o boletim RA 9307/26, por furto qualificado. O delegado Antônio Carlos Pereira Junior ratificou a voz de prisão dada pelos policiais militares aos dois autores.