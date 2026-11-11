Base do prefeito deverá eleger próximo presidente da Câmara

Vereador Ratinho (Podemos) desponta como forte candidato

Uma das disputas mais acirradas nos meios políticos de Vargem Grande do Sul acontecem durante as eleições que envolvem a próxima Mesa da Câmara Municipal e principalmente quem irá dirigir o Legislativo para os próximos dois anos. As eleições estão marcadas para o próximo dia 7 de dezembro, primeira sessão ordinária do mês e a posse está prevista para o dia 1º de janeiro de 2027.

A reportagem do jornal Gazeta tomou conhecimento que são quatro os vereadores pretendentes ao cargo, sendo eles Serginho da Farmácia (Cidadania), Ratinho Tendas (Podemos), Paulinho da Prefeitura (Podemos) e Felipe Gadiani (PSD). O vereador Bilu (Solidariedade), até então entre os possíveis pretendentes, confirmou à Gazeta que não iria participar, pois tem mais gente dentro do grupo político a que pertence e que fazem questão de ser presidente. “O grupo está unido e se for candidato acaba repartido. Espero que o novo presidente faça uma boa gestão e desejo muita sorte independente de quem for eleito”, afirmou Bilu.

A Câmara Municipal é constituída por 13 vereadores, sendo que a base que foi eleita apoiando o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) é constituída pelos vereadores Fernando Corretor (Republicanos), Maicon Canato (Republicanos), Rafael Coracini (MDB), Giovana Carvalho (MDB), Joãozinho da Força (Republicanos), Ratinho Tenda (Podemos), Paulinho (Podemos), Serginho da Farmácia (Cidadania) e Bilu (Solidariedade). Pela oposição foram eleitos Parafuso (PSD), Vanessa Martins (PL), Gustavo Bueno (PL) e Felipe Gadiani (PSD).

Atualmente a Mesa da Câmara é composta pelo vereador Maicon do Carmo Canato, presidente do Legislativo; Amarildo Guimarães de Figueiredo, o Ratinho, vice-presidente; 1º secretário Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura; 2º secretário João Carlos Dias Nunes, o Joãozinho da Força e tesoureiro o vereador Vagner Gonçalves Loiola, o Bilu.

Com maioria na Câmara, o prefeito Celso Ribeiro certamente terá importante papel na eleição do próximo presidente da Câmara Municipal, assim como aconteceu na eleição passada que elegeu Maicon Canato presidente. Dentre os vereadores da base do prefeito, nos bastidores políticos há uma percepção que o vereador Ratinho no presente momento seria o que mais teria condições de unir o grupo. Como as articulações são muitas, pode ser que até as eleições o quadro mude e apareça um candidato com maior potencial de receber os votos dos vereadores.

Eleição da Mesa da Câmara será realizada com voto aberto

A eleição para escolha da nova Mesa Diretora da Câmara terá votação aberta e nominal, ou seja, cada vereador deverá declarar publicamente seu voto, permitindo que a população saiba como cada parlamentar se posicionou. A escolha será feita cargo por cargo, começando pela Presidência, seguida da Vice-Presidência, 1ª Secretaria e 2ª Secretaria. Como o Legislativo é composto por 13 vereadores, serão necessários pelo menos sete votos para eleger cada integrante da Mesa. Em caso de empate, será considerado eleito o candidato mais idoso. A votação segue as regras da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno da Câmara.

O vereador Gustavo Bueno ponderou que inicialmente, não se apresenta neste momento como um candidato posto e consolidado, mas sim como alguém que está avaliando essa possibilidade. “Faço parte de um grupo político coeso na Câmara, composto por vereadores que compartilham do mesmo sentimento de mudança e renovação. Meu nome está à disposição dessa construção coletiva, sem qualquer vaidade pessoal. Se o sentimento do grupo e a busca por maioria se consolidarem em torno de outro colega, apoiarei com o mesmo empenho. Somente após esse alinhamento interno e o amadurecimento das conversas com os demais vereadores da Casa é que esse cenário será definido”, afirmou o vereador.