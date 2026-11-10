Dois adolescentes são apreendidos com mais de 1kg de maconha

Dois adolescentes foram apreendidos na manhã desta terça-feira, 10 de novembro, suspeitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico na Rua Roberto Sordile Modena, no Jardim Santa Marta, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada por volta das 8h36 pela equipe da Polícia Militar do 24º BPM-I, 4ª Companhia, 2º Pelotão.

Segundo o boletim, os soldados Emiliano e Jangoas faziam patrulhamento ostensivo pelo bairro depois de receberem uma denúncia de que vários indivíduos se revezavam na venda de drogas na rua. Ao entrar na via, a equipe encontrou dois jovens que tentaram fugir ao perceber a aproximação da viatura, mas foram abordados.

Na busca pessoal, um deles segurava uma porção de maconha já esfarelada, pronta para o consumo, que foi jogada ao chão, além de um aparelho celular. Com o outro foi encontrado apenas um celular. Questionados sobre o envolvimento com o tráfico, ambos permaneceram calados. De acordo com a PM, os dois já eram conhecidos por envolvimento com o tráfico.

Os policiais vistoriaram então o terreno onde, segundo a denúncia, as drogas estariam escondidas. Em meio aos arbustos, foram localizadas duas sacolas, que continham um tablete de maconha de 343 gramas e 346 porções da droga, somando 800 gramas, embaladas em plásticos do tipo zip lock e prontas para a venda.

Diante das drogas, os dois adolescentes confessaram à equipe que o material lhes pertencia. Segundo o relato registrado no boletim, eles disseram que haviam começado a vender naquele dia, depois de adquirirem uma grande quantidade, que picaram, embalaram e esconderam no local.

Os apreendidos foram levados ao Pronto Pronto Atendimento (PPA) para exame médico e, depois, à delegacia, onde o delegado Arthur Rattes determinou a elaboração do boletim de ocorrência circunstanciado, ratificando a voz de apreensão. Eles ficaram à disposição da Justiça e foram encaminhados à Fundação Casa Andorinhas, em Campinas.