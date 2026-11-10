Painel: Motos barulhentas

Compra de maquinários

Saiu no Diário Oficial de Vargem Grande do Sul que a prefeitura abriu processo licitatório para a compra de uma carregadeira sobre rodas e uma escavadeira hidráulica sobre esteiras destinadas ao atendimento das demandas operacionais do Departamento de Serviços Urbanos e Rurais (Dsur). Os equipamentos serão usados em serviços de infraestrutura urbana e rural, manutenção e recuperação de estradas vicinais, drenagem, terraplenagem, limpeza e conservação de áreas públicas, bem como ações vinculadas ao Parque Linear Águas do Rio Verde

Motos barulhentas

O transtorno causado por motocicletas barulhentas na cidade é alvo de um requerimento do vereador Vagner Loiola (Solidariedade). Nele, Bilu pede que o Executivo encaminhe à Casa um Projeto de Lei que estabeleça critérios para o controle da emissão de ruídos excessivos provenientes de escapamentos de motocicletas, visando à preservação do sossego público e à melhoria da qualidade de vida da população. Ele inclusive apresentou uma lei de Itapuí (SP) de 2024, para basear essa regulamentação.

Veículos para entidades

Na terça-feira, dia 3, o prefeito Celso Ribeiro realizou a entrega de uma caminhonete Renault Oroch ao Grupo Mão Amiga, veículo adquirido pela Prefeitura por meio da Emenda Impositiva Individual nº 01/2025, no valor de R$ 122.400,00 de autoria do vereador Gustavo Bueno. No mesmo dia, foi realizada a entrega de um veículo utilitário de R$ 126 mil à Sociedade Humanitária, adquirido por meio da Emenda Impositiva nº 16/2025, dos vereadores Paulinho, Serginho, Rafael, Ratinho, Giovana, Maicon, João Carlos e Fernando.

Água suja

A qualidade da água que chegou a torneira de muitos vargengrandenses voltou a gerar críticas da população. Na Câmara, o caso não se limitou ao debate e às cobranças. O vereador Felipe Gadiani (PSD) procurou a promotoria para que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) preste esclarecimentos sobre o caso.

SAE se posiciona

Procurado pela Gazeta, o SAE explicou que a chuva intensa dos últimos dias acabou causando o alagamento de uma área onde está sendo feita a retirada de areia e que acabou carreando resíduos para a represa, onde é feita a captação de água para o abastecimento. O SAE afirmou que adotou medidas para sanar o problema, como o ajuste dos produtos usados no processo de tratamento da água.

Novo secretariado

Reeleito em primeiro turno no pleito de outubro, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) deve começar a pensar em seu novo secretariado para a posse em 2027. Um dos nomes que já aparece é o do deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (Novo). Ele é cotado para a Secretaria de Justiça.