Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Antero Pereira, aos 92 anos de idade, no dia 31 de outubro. Residia no Jardim Santa Marta; deixou a esposa Terezinha Ferreira da Silva; os filhos Maria e Francisco; netos; bisnetos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 31, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Terezinha Maria Bonfim de Oliveira, aos 79 anos de idade, no dia 2 de novembro. Residia no Jardim Fortaleza; era viúva; deixou filhos; netos; bisnetos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 3, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria do Carmo Ferreira, aos 49 anos de idade, no dia 4 de novembro. Deixou filhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 4, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Donizetti Gonçalves Pereira, aos 65 anos de idade, no dia 4 de novembro. Residia no Recanto do Japonês em Poços de Caldas; deixou a esposa Maria; a filha Aline e a neta Maitê. Seu sepultamento foi realizado no dia 4, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Pedro Inácio, aos 86 anos de idade, no dia 5 de novembro. Pedro deixa a esposa Juventina, filhos, netos, bisnetos, irmã, sobrinhos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 6, no Cemitério Parque das Acácias.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Rafael Donizete Garcia, conhecido por Cabelo, aos 34 anos de idade, no dia 31 de outubro. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Mauro Lúcio de Andrade, conhecido por Lula, aos 73 anos de idade, no dia 2 de novembro. Seu sepultamento foi realizado no dia 2, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu João Batista Mineli, aos 73 anos de idade, no dia 3 de novembro. Seu sepultamento foi realizado no dia 3, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Paulo Sérgio Pavan, conhecido por Mequeca, aos 65 anos de idade. Deixou a esposa Rosana, o filho Paulo Henrique e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 5, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Fotos: Arquivo Pessoal