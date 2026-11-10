Editorial: Um plano para que nenhuma criança fique para trás

A alfabetização é a base de toda a trajetória escolar de uma criança. Essa é a premissa que baseia o Plano Municipal de Alfabetização e Recomposição de Aprendizagem, instituído pelo Decreto nº 6.740, de 20 de outubro, em Vargem Grande do Sul, em atendimento ao programa do governo federal Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

Nesse quesito, Vargem parte de uma posição confortável. No Ideb 2025, divulgado pelo Inep em agosto, o município obteve nota 7,3 nos anos iniciais do ensino fundamental e ficou em primeiro lugar entre as cidades da região. Mas esse bom resultado deve ser visto como um incentivo para se avançar ainda mais.

Uma criança que chega ao terceiro ano sem dominar a leitura enfrenta dificuldade em todas as disciplinas, da matemática às ciências, porque precisa ler para aprender, para interpretar um texto, compreender um problema matemático. Por isso o plano fixa como objetivo maior que todas as crianças estejam alfabetizadas até o final do 2º ano do Ensino Fundamental e prevê apoio específico para quem ficar para trás, por meio da recomposição das aprendizagens.

O plano prevê formação continuada para os professores alfabetizadores, avaliações diagnósticas, atendimento em pequenos grupos, reforço escolar e acompanhamento individualizado. Também incentiva a rotina diária de leitura em todas as turmas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

Há ainda uma preocupação com a justiça social. O plano inclui a busca ativa escolar, o Atendimento Educacional Especializado, o acompanhamento de estudantes em situação de vulnerabilidade. Prevê ainda a participação de pelo menos 80% das famílias nas ações das escolas. O texto determina um relatório anual com indicadores, resultados, desafios e um plano de melhoria para o ano seguinte, elaborado por um comitê que reúne representantes da educação e das famílias.

O plano pode consolidar a liderança regional de Vargem Grande do Sul na educação, com mais crianças lendo bem cedo, menos alunos defasados e famílias mais próximas da escola. Isso depende de professores preparados e bem remunerados, gestão atenta e cobrança da sociedade. A nota do Ideb mostra que a cidade faz um bom trabalho e o plano de alfabetização oferece estratégias para que Vargem siga evoluindo.