Jovem é detido após agredir mãe e ameaçar avó

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante na noite de segunda-feira, dia 9, por volta das 20h10, após agredir a mãe e ameaçar de morte a mãe e a avó, na Rua Cesar Cossi, no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul. O caso foi atendido pela Polícia Militar como violência doméstica.

A equipe foi acionada pelo Copom com a informação de que um homem alterado ameaçava as familiares dentro da residência. No local, os policiais conversaram com as duas vítimas, de 37 e 54 anos. Elas relataram ter sido ameaçadas de morte. A mais nova também contou que foi agredida com um estrangulamento no pescoço e uma mordida no braço direito.

Segundo o boletim, o rapaz havia saído para a rua e xingava moradores e pedestres. Os policiais o encontraram a cerca de 200 metros da casa, sem camisa e agitado. Ao notar a aproximação da viatura, ele fugiu correndo, mas foi acompanhado a pé e detido. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele.

Autor e vítimas foram levados ao Pronto-Socorro para exame de corpo de delito e, depois, ao Plantão Policial de São João da Boa Vista. A delegada de plantão, Brenda Krisley Serafim, ratificou o flagrante, e o preso foi encaminhado à cadeia pública, onde permanece à disposição da Justiça.

Ainda na delegacia, o preso, que apresentava surto, recebeu atendimento de uma equipe do Samu, apoiada pelos policiais até a UPA. Ele foi medicado e liberado, e em seguida voltou à cadeia pública.