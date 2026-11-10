Perseguição leva PM a refinaria de cocaína em Vargem

Um homem foi preso em flagrante na noite de segunda-feira, dia 9, em Vargem Grande do Sul, após fugir de uma abordagem da Polícia Militar, colidir com uma viatura e ser flagrado com cocaína. A partir das indicações dele, os policiais chegaram a uma casa no Jardim Santa Marta, onde havia uma refinaria da droga, além de entorpecentes e dinheiro guardados em outro imóvel, no Jardim Ferri. A ocorrência foi registrada por volta das 22h15.

Segundo o boletim de ocorrência, equipes do 24º Batalhão da PM do Interior (BPM-I) já tinham informações e denúncias de que o suspeito produzia e vendia cocaína e fazia as entregas aos usuários numa motocicleta Honda Today vermelha. Durante o patrulhamento, os policiais o encontraram na Rua Aníbal Mazeto Júnior, conduzindo a moto, e deram ordem de parada, que ele desobedeceu.

Ele fugiu por várias ruas e, ao seguir pela contramão na Avenida Walter Tatoni, bateu na parte frontal esquerda da viatura I-24408. Com o impacto, caiu da moto e correu a pé. Foi alcançado na Rua Benedito Ribeiro da Silva e, como resistiu, os policiais precisaram usar a força de forma escalonada para contê-lo e algemá-lo.

Na busca pessoal, os policiais encontraram cinco porções de cocaína embaladas em saquinhos do tipo zip lock no bolso da blusa. O homem admitiu que traficava e disse que levaria a droga a um comprador, sem informar nome ou endereço. Questionado sobre outras drogas, afirmou que havia mais na casa onde mora, na Rua Carino José Bernardes, no Jardim Ferri.

Fotos: PM

No imóvel, com autorização do morador, os policiais acharam sobre um armário da cozinha 15 porções de cocaína em zip lock, quatro porções de maconha e três porções de “dry”. Havia também uma tesoura, dois celulares Samsung, uma folha com anotações do tráfico, um rolo de plástico filme e vários adesivos com o logotipo da marca Ferrari. No guarda-roupas do quarto, estavam R$ 3.725 em cédulas variadas.

Questionado sobre uma possível refinaria, o homem indicou uma casa na Rua Roberto Sordile Modena, no Jardim Santa Marta, e disse que a chave estava com as demais na moto. Acompanhados por ele, os policiais foram ao local e, na cozinha, encontraram o laboratório de preparo da droga, com 11 porções de cocaína em zip lock e duas porções grandes a granel.

No mesmo cômodo, havia 11 porções de maconha, três balanças de precisão, oito cartelas de adesivos com o logotipo da Ferrari, sete pacotes de embalagens vazias, um rolo de fita crepe e uma prensa hidráulica. Prato, faca, colher, copo e uma forma de alumínio apresentavam resquícios de cocaína. Os policiais apreenderam ainda pacotes de cafeína, tetracaína e adrenalina em pó, além de um pote com comprimidos de cafeína, 70 comprimidos de fluoxetina e 70 de metmorfina.

O homem assumiu a propriedade das drogas e de todos os objetos e recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e desobediência. Informado de seus direitos constitucionais, foi levado ao Pronto Atendimento (PPA) local, onde passou por atendimento médico e teve um laudo cautelar emitido. Em seguida, foi apresentado no plantão policial de São João da Boa Vista, onde a delegada Brenda Kryslei Serafim ratificou a prisão. Ele permanece preso e à disposição da Justiça.

A Polícia Científica, com o perito Guilherme e o fotógrafo Amarildo, periciou o local da colisão com a viatura, a motocicleta e a casa usada como refinaria. A moto foi apreendida e levada ao pátio local. Participaram da ocorrência os cabos Salomão, Márcio e Bezerra, o 2º sargento Lasmar, o 1º tenente Oliveira e o soldado Jhon.