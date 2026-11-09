Palestra aborda o fim da escala 6×1 em Vargem Grande

Por
Gazeta
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Palestra será conduzida pela advogada Gabriella Valdambrini. Foto: Reprodução Internet

A Associação Comercial e Industrial (ACI) de Vargem Grande do Sul promove, na próxima quarta-feira, 11 de novembro, às 19h, uma palestra sobre o fim da escala de trabalho 6×1 e os impactos das mudanças na legislação trabalhista para as empresas.
O encontro será conduzido pela advogada trabalhista Gabriella Valdambrini, com cerca de 20 anos de experiência na área jurídica corporativa e atuação focada em compliance trabalhista, gestão de pessoas e prevenção de riscos para empresas. A palestra será realizada na sede da ACI, à Rua São Jorge, 90, no Jardim São Luís.
Segundo os organizadores, a proposta é apresentar aos participantes as mudanças relacionadas à jornada de trabalho e orientar empresários sobre as adequações necessárias. Entre os assuntos previstos estão as possíveis alterações na escala 6×1, as novas exigências relacionadas ao trabalho em feriados previstas em convenções coletivas, as jornadas alternativas permitidas e os custos que as mudanças podem representar para os negócios.
A palestra também abordará formas de adaptação às novas regras, com atenção à prevenção de passivos trabalhistas. A iniciativa busca esclarecer dúvidas dos empresários sobre os possíveis impactos das mudanças na organização das empresas.

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