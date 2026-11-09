Praça do Jardim Novo Mundo deverá ser inaugurada em breve

A Praça Rosa Cristófaro Sati, localizada no Jardim Novo Mundo, na Av. Teotônio Vilela, deverá ser inaugurada em breve, segundo apurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande. Ela fica na entrada do Jd. Paulista e passou por uma ampla obra de revitalização executada com verba do Governo do Estado de São Paulo.

A concorrência eletrônica para a construção da praça teve valor estimado de R$ 1.152.938,75, e o contrato foi assinado em julho de 2025, na gestão do prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), sendo a obra executada com recursos vinculados ao Fundo Estadual de Defesa dos interesses Difusos (FID).

Fotos: Reportagem Gazeta de Vargem Grande

O investimento total é de R$ 914.012,51. Na placa existente no local, consta que o início foi registrado em 31 de julho de 2023, gestão do ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes, com investimento na época de R$ 914.012,51 e o prazo inicial era de seis meses, o que revela o atraso da obra, que deverá ser inaugurada nas próximas semanas.

Dentre as melhorias realizadas, constam calçadas para caminhadas; ciclovia; bancos; canteiros de jardins; postes de iluminação; plantio de grama e novas mudas; preservação das árvores existentes e áreas de circulação e convivência.

Matéria publicada pelo jornal em dezembro do ano passado, mostrava a praça com o início das obras, com a construção das calçadas e acessos internos para passeio. “A população ganhará um novo espaço verde, de lazer e convivência na área urbana com calçada para caminhadas, ciclovia, bancos, canteiros de jardim, entre outros, além dos benefícios ambientais preservando as árvores existentes e recebendo novas mudas nos jardins, o que colabora e muito para o clima local”, afirmou o prefeito Celso Ribeiro na ocasião.

Na visita que a reportagem fez à praça esta semana, um grupo de pessoas aproveitavam para jogar cartas e também pode-se notar funcionários da prefeitura dando os últimos retoques nas obras realizadas. Os frequentadores elogiaram a construção da praça, mas pediram para que a prefeitura construísse um banheiro público, ou dotasse o local com banheiros químicos.

O local onde se localiza a Praça Rosa Cristófaro Sati pertencia à Ana Maria Galrão Rios, casada com Domingos Marchetti Rios. Ana ganhou o terreno de sua avó dona Darci Troncoso Peres de Carvalho, família tradicional de Vargem Grande do Sul e nela foi construída a Chácara Novo Mundo. A família deixou muitas árvores plantadas, que foram preservadas. O frequentador Jaime Pirola mostrou algumas espécies de árvores de grande porte que compõem a paisagem da nova praça, como o jequitibá, ipê, jatobá, paineira, timburi, palmeira, sibipiruna, além dos pés de pitanga e outras árvores que ele não soube identificar e as de portes menores.