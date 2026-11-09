Câncer de próstata deve vitimar mais de 18 mil homens no Brasil

Dr. Paulo Vidale reforça necessidade de prevenção, de conscientização e adoção de hábitos saudáveis

Em todo Brasil, mais de 18,5 mil homens morreram vítimas de câncer de próstata em 2025, segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). Ou seja, a doença matou 50 homens por dia no país, um número 20% maior do que há 10 anos. E a previsão da entidade para 2026 é de 77 mil novos casos, o que coloca o câncer de próstata como o mais comum entre os homens. Para combater esses números, o urologista Paulo César Vidale alerta para a necessidade de prevenção, diagnóstico precoce e mudanças nos hábitos de vida. Nesse sentido, a prefeitura realiza neste sábado, dia 7, um mutirão de atendimento em nove unidades de saúde da cidade.

O mês de novembro é marcado pela campanha Novembro Azul, movimento dedicado à conscientização sobre o câncer de próstata e à importância dos cuidados com a saúde masculina. A iniciativa busca combater o preconceito, incentivar a procura por atendimento médico e mostrar que cuidar da saúde deve fazer parte da rotina dos homens.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, Paulo Vidale destacou que a conscientização continua sendo fundamental, principalmente porque o câncer de próstata pode evoluir sem apresentar sintomas nas fases iniciais. “É importante falar sobre o assunto e os meios de comunicação precisam chamar a atenção. Só assim muitos brasileiros passam a procurar o médico, fazer uma avaliação e dar a devida importância à própria saúde”, ressaltou.

Pontos de atenção

De acordo com o especialista, homens com histórico familiar de câncer de próstata e homens negros merecem atenção especial, pois apresentam maior risco de desenvolver a doença. A avaliação médica pode considerar exames como o PSA, realizado por meio de coleta de sangue, e o toque retal, conforme a necessidade de cada paciente.

O médico explica que o PSA é um marcador produzido pela próstata, mas sua alteração não significa necessariamente a presença de câncer. Inflamações, infecções urinárias e outras condições também podem modificar seus níveis. Por isso, destaca a importância de uma avaliação médica criteriosa. O acompanhamento deve ser individualizado, considerando a idade, o histórico familiar e os fatores de risco. A decisão sobre a realização dos exames deve ser discutida com o profissional de saúde, levando em conta os benefícios e possíveis riscos do rastreamento.

Doença silenciosa exige atenção

Um dos principais desafios relacionados ao câncer de próstata é justamente a ausência de sintomas no início da doença. Conforme explica o urologista, ela pode evoluir silenciosamente, o que reforça a importância da avaliação médica. “O câncer de próstata não tem sintomas nas fases iniciais. Por isso, é importante que o homem procure o médico mesmo quando não sente nada”, alertou.

Entre os sinais que merecem investigação estão dificuldade para urinar, diminuição da força do jato urinário, necessidade de urinar com maior frequência, especialmente durante a noite, e presença de sangue na urina. Essas manifestações podem estar relacionadas a diferentes problemas urológicos e precisam ser avaliadas.

Vidale também ressalta que a saúde masculina não deve se limitar à prevenção do câncer de próstata. Segundo ele, a partir dos 40 anos, alguns homens podem apresentar alterações hormonais, com diminuição da testosterona, redução da libido, cansaço, perda de força muscular e aumento da gordura abdominal. Para o médico, é necessário olhar para o homem de maneira integral, considerando diferentes aspectos da saúde e da qualidade de vida.

Preconceito ainda afasta homens dos consultórios

Para o especialista, a resistência masculina às consultas está relacionada principalmente a fatores culturais e educacionais. O preconceito em relação ao exame de toque retal ainda representa uma barreira, fazendo com que alguns homens adiem a procura por atendimento.

“Eles resistem por uma questão educacional, pela maneira como foram criados. É algo cultural, que precisa ser trabalhado por meio da informação”, disse o médico. No entanto, ele explica que o exame é fundamental para a detecção da doença. “Algumas vezes você vai ter um PSA achado normal, mas um toque alterado, isso tem um significado também no acompanhamento para o câncer da próstata. Então é preciso sempre associar toque e ao exame marcador de PSA. Essa é a importância de cada diagnóstico para problemas da próstata, ou prostatite ou câncer de próstata”, informou.

O médico acredita que os meios de comunicação têm papel fundamental na conscientização, levando informações claras, responsáveis e acessíveis à população.

Além da conscientização, Vidale defende melhorias no acesso aos serviços públicos de saúde. Segundo ele, a demora para consultas, realização de exames e procedimentos cirúrgicos pode comprometer o atendimento de pacientes que necessitam de tratamento.

Durante a entrevista, chamou atenção também para os casos de cálculos urinários, conhecidos como pedras nos rins, que, quando obstruem a passagem da urina, podem provocar dilatação renal e exigir intervenções especializadas. “É necessária mais agilidade na realização dos exames e também das cirurgias quando são identificadas e existe indicação para o procedimento”, destacou.

Alimentação e atividade física

Além das consultas médicas, o urologista destaca a importância de hábitos saudáveis para a qualidade de vida. Uma alimentação equilibrada, com frutas, verduras, legumes e fontes de proteínas, associada à prática regular de atividades físicas, contribui para a saúde geral.

“Os refrigerantes têm muito açúcares, o leite de caixinha, um leite artificial e isso agride mais a flora intestinal. De uma certa maneira, a nossa saúde, o nosso sistema de imunidade, vem através de um bom intestino, boa flora intestinal, por alimentos saudáveis”, reforçou. “Beber água é primordial. Não se pode ter sede. Se tiver sede é porque o seu cérebro já está reclamando, nervoso, já está irritado, ele precisa de hidratação”, explicou.

Ele também recomenda evitar o tabagismo, moderar o consumo de bebidas alcoólicas, reduzir o excesso de açúcar e alimentos ultraprocessados, controlar o peso corporal e manter uma boa hidratação. “Boa alimentação e atividade física são fundamentais. A pessoa sente melhora na disposição, no funcionamento intestinal e no bem-estar. É uma questão de saúde”, afirmou.

O especialista também chamou atenção para a importância de beber água regularmente, sem esperar sentir sede, e de adotar uma rotina que favoreça o funcionamento adequado do organismo.

Mensagem aos homens

Ao deixar sua mensagem para o Novembro Azul, Paulo Vidale reforçou que os homens precisam aprender a priorizar a própria saúde e não esperar que os problemas apareçam para procurar ajuda.

“Ele precisa se cuidar mais, dar importância a si mesmo. Às vezes, é preciso pisar no freio e priorizar os cuidados com a saúde”, aconselhou.

O médico também recomendou a prática regular de exercícios físicos, o controle do peso, uma alimentação equilibrada e o abandono do cigarro e do consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

Vidale finalizou lembrando que o urologista não atende apenas homens, mas também mulheres e crianças, acompanhando diferentes questões relacionadas ao sistema urinário e à saúde reprodutiva.

A mensagem do Novembro Azul, portanto, vai além da prevenção do câncer de próstata: é um convite para que os homens deixem o preconceito de lado, procurem orientação profissional e compreendam que cuidar de si mesmo é também uma forma de valorizar a vida.