Vargem Grande do Sul lança plano municipal de alfabetização

O prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) assinou, em 20 de outubro, o Decreto nº 6.740, que institui o Plano Municipal de Alfabetização e Recomposição de Aprendizagem para o período de 2026 a 2030. O documento reúne metas, ações e formas de acompanhamento para que as crianças da rede pública aprendam a ler, escrever e fazer cálculos na idade certa.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, a diretora de Educação, Renata Taú Bocamino, explica que o objetivo central é assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até o final do 2º ano do Ensino Fundamental. “O município de Vargem Grande do Sul, desde o ano de 2024, aderiu ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Este programa do Governo Federal, estabelece o regime de colaboração formal entre União, Estados e Municípios para garantir que 100% das crianças estejam alfabetizadas até o final do 2º ano do ensino fundamental. O sistema de cascateamento do programa prevê que as prefeituras criem suas leis e planos municipais específicos voltados para a alfabetização”, disse.

De acordo com Renata, atualmente cerca de 65% dos alunos matriculados no 2º ano do Ensino Fundamental I concluem o ano com a alfabetização consolidada.

Estratégia

Para que a meta de alfabetizar 100% das crianças até o final do 2º ano do Ensino Fundamental, até 2030, seja alcançada, a diretora de Educação destacou ser fundamental garantir a qualidade do ensino, a formação continuada dos professores, o acompanhamento sistemático da aprendizagem e intervenções pedagógicas que atendam às necessidades de cada estudante. “O Departamento Municipal de Educação de Vargem Grande do Sul atua no fortalecimento dessas ações, em conjunto com o Programa Alfabetiza Juntos SP, do Governo Estadual e em parceria com as equipes gestoras e os professores, monitorando os avanços e promovendo estratégias para superar as dificuldades, trabalhando para que todas as crianças tenham oportunidades de aprender e se alfabetizar na idade adequada”, afirmou.

De acordo com o decreto, o programa foi organizado em sete eixos de trabalho. O primeiro é a formação continuada, com 100% dos professores alfabetizadores participando de formações anuais para fortalecer práticas de ensino. O segundo foca na constante avaliação e monitoramento da aprendizagem dos alunos. O eixo de recomposição das aprendizagens, por exemplo, prevê ações voltadas diretamente ao aluno com dificuldade, como planos de intervenção pedagógica, atendimento em pequenos grupos, reforço escolar, recuperação contínua, acompanhamento individualizado e fornecimento de material complementar.

O gosto pela leitura é trabalhado em outro eixo, que fixa como meta uma rotina diária de leitura em todas as turmas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. A matemática tem eixo próprio, com situações-problema contextualizadas, jogos matemáticos, etc. O eixo de equidade e inclusão busca garantir aprendizagem para todos, com acompanhamento de estudantes em situação de vulnerabilidade com o objetivo de reduzir as desigualdades de aprendizagem entre esses grupos.

Por fim, o sétimo eixo, família e comunidade, prevê reuniões bimestrais de pais e mestres, eventos escolares com participação das famílias, divulgação dos resultados de aprendizagem, projetos de leitura em casa e campanhas de incentivo à frequência escolar. A meta é alcançar a participação mínima de 80% das famílias nas ações das escolas.

Acompanhamento de metas

Segundo o decreto, para verificar o desempenho da aplicação do programa, haverá avaliações diagnósticas anuais, que mostram em que ponto cada aluno está. Também entram os resultados do Saresp, avaliação do sistema estadual, e do Saeb, avaliação nacional, além dos indicadores do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, do Programa Alfabetiza Juntos SP e dos relatórios das escolas.

Ao fim de cada ano, deverá ser elaborado um relatório com indicadores de desempenho, resultados alcançados, desafios identificados e um plano de melhoria para o ano seguinte. Essa tarefa cabe ao Comitê Municipal de Alfabetização e Recomposição das Aprendizagens, instituído pelo Decreto nº 6.702, de 2026, e nomeado pela Portaria nº 24.137, de 2026. O comitê também monitora a execução do plano, analisa indicadores, propõe melhorias e acompanha o cumprimento das metas.

Dia a dia dos alunos e estudantes com dificuldades

Renata informou que os alunos dos 2º anos do Ensino Fundamental recebem acompanhamento contínuo do processo de alfabetização, com monitoramento dos avanços e das dificuldades por meio do “Alfabetômetro”, presente em todas as turmas da rede municipal. “Para os estudantes que necessitam de maior apoio, o município oferece aulas de reforço escolar, atividades voltadas ao desenvolvimento da fluência leitora e, quando necessário, acompanhamento individualizado pelo Núcleo Educacional Especializado ‘Professor Osvaldo Pereira’, visando à identificação de possíveis dificuldades de aprendizagem e à orientação de intervenções adequadas. Essas ações buscam garantir que todas as crianças avancem em seu processo de alfabetização e tenham oportunidades de aprender na idade adequada”, explicou.

Formação continuada para docentes

O plano prevê também a formação continuada para 100% dos professores alfabetizadores. De acordo com a diretora, cerca de 140 professores da rede municipal participam das formações continuadas do Programa Alfabetiza Juntos SP, além das capacitações oferecidas pelo sistema de ensino adotado pelo município.

“A proposta é fortalecer cada vez mais a participação dos docentes, garantindo oportunidades permanentes de aperfeiçoamento profissional, alinhadas às necessidades da rede e aos desafios da alfabetização. Também serão priorizadas formações com temas que atendam às demandas identificadas no cotidiano escolar, contribuindo para o aprimoramento das práticas pedagógicas e para a melhoria da aprendizagem dos estudantes”, informou.

“O prefeito Celso Ribeiro incentiva e apoia iniciativas voltadas à valorização dos profissionais da Educação, reconhecendo que o investimento na formação dos professores é fundamental para fortalecer o ensino municipal. A Administração Municipal, em conjunto com o Departamento de Educação, busca sempre proporcionar condições para o aprimoramento de conhecimentos e práticas pedagógicas, refletindo diretamente na qualidade do ensino e no desenvolvimento dos alunos”, comentou Renata.

Incentivo à leitura

Entre as atividades previstas no programa estão a “sacola viajante” e a leitura diária em todas as turmas. A diretora explicou que a “sacola viajante” é uma ferramenta de incentivo à leitura que consiste em uma maleta com livros de literatura infantil, levada pelos alunos para casa, em sistema de rodízio, para a leitura compartilhada com a família. “A leitura diária é uma estratégia didática essencial para o desenvolvimento das habilidades leitoras dos alunos com a mediação do professor, por meio de práticas como leitura individualizada, compartilhada, em grupos ou realizada pelo próprio docente. Estas estratégias, entre outras, buscam despertar o prazer de ler, desenvolver a fluência leitora, ampliar o vocabulário, o comportamento leitor, contribuindo para o processo de alfabetização e a formação de leitores desde os primeiros anos escolares”, detalhou.

Avaliação constante

Ela ainda explicou que os estudantes dos 2º anos são avaliados por meio de diferentes instrumentos, que permitem acompanhar seus avanços e identificar dificuldades de aprendizagem. “Entre eles, destacam-se a Avaliação de Fluência Leitora, realizada duas vezes ao ano em parceria com o Governo Estadual; as avaliações bimestrais de Língua Portuguesa, Matemática e Fluência Leitora, aplicadas pelos professores titulares das turmas e monitoradas por meio do ‘Alfabetômetro’ e o Saresp, avaliação externa anual que verifica as habilidades e competências dos estudantes em leitura, escrita e Matemática. Os resultados orientam o planejamento pedagógico e a definição de estratégias para fortalecer a alfabetização e superar as dificuldades identificadas”, disse.

De acordo com Renata, o Alfabetômetro já está presente nas escolas municipais e funciona como uma ferramenta de acompanhamento contínuo da alfabetização através de gráficos de desempenho das turmas. “Por meio dele, são registrados e visualizados os avanços em leitura, escrita, e habilidades matemáticas permitindo identificar dificuldades e orientar o planejamento de intervenções pedagógicas”, comentou. Questionada sobre a possibilidade de consulta dos resultados por parte da população, a diretora afirmou que neste momento, o instrumento é utilizado internamente pelas equipes escolares e pelo Departamento de Educação para monitorar a aprendizagem e subsidiar a tomada de decisões. “A divulgação de informações à população poderá ser avaliada, respeitando a privacidade dos estudantes e priorizando dados gerais sobre os resultados da rede municipal”, destacou.

Cumprimento das metas

O plano estabeleceu também a atuação do Comitê Municipal de Alfabetização na cobrança das metas. Segundo Renata, este comitê tem o papel de acompanhar a implementação das ações previstas no plano, monitorar os indicadores de aprendizagem e contribuir para a avaliação do cumprimento das metas estabelecidas. “Caso alguma meta não seja atingida, os resultados deverão ser analisados para identificar os desafios e orientar a revisão das estratégias e a adoção de novas ações, buscando assegurar avanços contínuos na alfabetização de todas as crianças da rede municipal”, finalizou.