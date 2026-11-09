Filho é preso por furtar TV do pai na Vila Santana

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira, dia 9, suspeito de furtar uma televisão da própria casa, na Rua Pitangueiras, na Vila Santana, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada por volta de 1h56, e a vítima é o pai do suspeito, de 61 anos.

Segundo o boletim da Polícia Militar, a equipe da viatura I-24408 foi acionada pelo Copom para atender a um furto em residência. No local, o pai relatou que o filho, usuário de drogas, havia levado uma TV da marca LG, de 42 polegadas.

Com as características do suspeito, os policiais fizeram diligências e o localizaram no Jardim Dolores. Ele foi abordado e submetido a revista pessoal, mas nada ilícito foi encontrado com ele.

Questionado pelos policiais, o homem admitiu o furto e contou que já havia vendido o aparelho por R$ 100,00 a uma pessoa. Ele se recusou a informar a identidade e o endereço do comprador, alegando temer represálias. A TV não tinha sido recuperada.

Diante da confissão, o suspeito recebeu voz de prisão pelo crime de furto e foi informado de seus direitos constitucionais. Segundo a PM, foi necessário o uso de algemas para garantir a integridade física de todos os envolvidos. Ele foi levado ao Posto de Pronto Atendimento da cidade para exame de lesões.

A ocorrência foi apresentada no plantão policial de São João da Boa Vista, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante. O preso ficou à disposição da Justiça e foi encaminhado posteriormente à Cadeia Pública local. A equipe contou com o apoio de uma segunda viatura, a I-24439, do Comando de Policiamento do CGP 4.