2ª Feira Literária do Brito reuniu 250 alunos

A EMEB “Prof. Henrique de Brito Novaes” realizou no dia 30 de outubro, a 2 ª Feira Literária do Brito, projeto que busca aproximar os alunos da literatura por meio de atividades lúdicas, criativas e educativas. A iniciativa envolveu 250 estudantes, da 1ª etapa da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental.

A organização contou com a participação de todos os professores da escola, que planejaram atividades de acordo com os interesses e as necessidades de cada turma. Após os resultados positivos da edição anterior, o projeto foi mantido neste ano.

A feira teve o objetivo incentivar o hábito da leitura, ampliar o contato com diferentes obras e estimular a escrita, a imaginação, a autonomia e o trabalho em grupo. As atividades também buscam aproximar a comunidade do universo literário e valorizar o livro como fonte de conhecimento e prazer.

Neste ano, os temas trabalhados foram incluídos “Chapeuzinho Vermelho”, “João e Maria”, “A Arca de Noé”, “A Dona Baratinha”, “Felpo Filva”, “Confabulando com Fábulas”, jogos, histórias em quadrinhos, futebol e “A Casa Sonolenta”. A programação também contou com a apresentação do musical “Branca de Neve”.

Fotos: Arquivo Pessoal