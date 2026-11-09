Autor de disparos em via pública foge de moto

Um disparo de arma de fogo registrado na tarde de domingo, dia 8, em via pública de Vargem Grande do Sul, mobilizou a Polícia Militar e a Polícia Científica. O autor dos tiros deixou o local em uma motocicleta e não foi localizado. O caso aconteceu por volta das 18h20, na Rua Clodo Bitencourt.

A equipe da Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Operações da PM (COPOM) e, ao chegar, encontrou o autor já ausente. Os policiais conversaram com duas testemunhas, um homem de 70 anos e um jovem de 22, que relataram suas versões sobre o que ocorreu.

O local foi isolado para a perícia. A Polícia Científica enviou ao endereço a viatura S-1245, com o fotógrafo Jarbas e o perito Guilherme, que realizaram os trabalhos periciais e apreenderam dois projéteis de arma de fogo. Os policiais militares fizeram diligências para encontrar o autor dos disparos, mas não tiveram êxito.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de São João da Boa Vista ao delegado de plantão, Matheus Henrique Evangelista Felício. Ele elaborou o Boletim de Ocorrência de Polícia Civil (BOPC) por vias de fato e disparo de arma de fogo. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar e localizar o autor.