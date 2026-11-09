Disparo acidental fere homem na mão em Vargem

Um homem de 45 anos ficou ferido na mão esquerda após um disparo acidental de arma de fogo na noite de domingo, 8 de novembro, por volta das 21h20, na Rua Major Corrêa, no Jardim Santa Cândida, em Vargem Grande do Sul. O caso foi atendido pela Polícia Militar e será investigado pela Polícia Civil.

A PM foi acionada pelo Centro de Operações (COPOM) a partir de uma comunicação do hHospital de Caridade que atendia um paciente com ferimento por arma de fogo. Quando os policiais chegaram, o homem estava sendo medicado e passava por exame de raio-x.

No hospital, a esposa da vítima disse aos policiais que o marido havia escorregado no degrau da escada da casa e, na queda, efetuado um disparo acidental. Depois de receber atendimento médico, o próprio homem deu seu depoimento. Ele contou que limpava a arma, sentado em um banco de madeira próximo ao degrau da residência, quando a pistola disparou e atingiu sua mão esquerda. Segundo o relato, a esposa chegou em seguida e o levou ao hospital.

A arma é uma pistola Taurus calibre .380, que estava com o registro em ordem. Os policiais apreenderam a pistola, um carregador e 15 munições. A Polícia Científica foi chamada e periciou o local do disparo, com a viatura S-1245, o fotógrafo Jarbas e o perito Guilherme.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de São João da Boa Vista, ao delegado de plantão Mateus Henrique Evangelista Felício, que registrou o boletim de ocorrência da Polícia Civil.