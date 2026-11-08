Paróquia Sant’Ana realiza venda de pizzas

A Paróquia Sant’Ana de Vargem Grande do Sul está realizando a venda solidária de pizzas com três opções de sabores e preços. As pizzas de mussarela e calabresa custam R$ 40,00 cada, enquanto a opção Pizza do Padre, com mussarela, presunto, calabresa e bacon, custa R$ 50,00.

A retirada será realizada no dia 28 de novembro, sábado, das 14h às 17h, no Centro Pastoral São Benedito. As vendas são feitas na Secretaria Paroquial e com agentes de pastoral e movimentos.