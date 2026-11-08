Cemmil abre processo seletivo para Vargem

O Consórcio Intermunicipal Cemmil para o Desenvolvimento Sustentável publicou, no dia 23 de outubro, o edital do Processo Seletivo nº 016/2026, com oportunidades para cinco carreiras em Vargem Grande do Sul.

O processo seletivo é para a formação de cadastro reserva para os cargos de coletor de lixo, coveiro, eletricista, pedreiro e serviços gerais. As inscrições começaram no dia 26 de outubro, e seguem até 18 de novembro de 2026, às 16h, pelo site www.sigmarh.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 33,35.

Para qualquer um dos cargos, o candidato precisa ter 18 anos completos na data da contratação, estar em dia com as obrigações eleitorais e, no caso dos homens, com o serviço militar, além de ter aptidão física e mental para a função. Os aprovados ainda passam por uma perícia médica eliminatória antes de serem contratados.

Oportunidades

Para coletor de lixo é exigido ensino fundamental incompleto e condições físicas adequadas. O salário é de R$ 1.880,28, para uma jornada de 36 horas semanais e há adicional de insalubridade. Entre as atribuições estão percorrer os roteiros de coleta, acionar a prensa e despejar os contêineres no caminhão, além de varrer vias públicas, roçar, capinar e recolher entulho.

O cargo de coveiro/sepultador exige apenas ensino fundamental incompleto. O salário é de R$ 1.880,28 por 44 horas semanais, com adicional de insalubridade. As atribuições são abrir, preparar e fechar sepulturas e jazigos, realizar exumações e translado de restos mortais, cuidar da conservação e da limpeza do cemitério, registrar as sepulturas e auxiliar nas cerimônias fúnebres.

Eletricista tem o maior salário do edital, R$ 3.133,80, para 44 horas semanais, e recebe adicional de periculosidade. Além do ensino fundamental incompleto e do conhecimento teórico e prático, é preciso apresentar certificado de participação nas NRs 10 e 35, com a carga horária exigida pelas normas. A função envolve manutenção preventiva e corretiva de iluminação pública, semáforos e outros equipamentos, diagnóstico e reparo de defeitos, instalação de sistemas elétricos e interpretação de esquemas.

O cargo de pedreiro exige ensino fundamental incompleto e de conhecimento teórico e prático. O salário é de R$ 2.298,12, para 44 horas semanais, com adicional de insalubridade. Ele prepara o local e os materiais da obra, faz fundações, prepara concreto e argamassa, levanta, aprumo, nivela e esquadreja alvenarias e concreta pilares e lajes.

O emprego de serviços gerais pede ensino fundamental incompleto e paga R$ 1.880,28 por 44 horas semanais, com adicional de insalubridade. Entre as atribuições possíveis estão serviços operacionais em obras públicas e na conservação de logradouros, jardinagem, limpeza de áreas verdes e terrenos, capina, carga e descarga de materiais, auxílio em pavimentação, tapa-buracos e instalações elétricas, e apreensão de animais soltos em vias públicas.

Todos os cargos incluem vale-alimentação de R$ 522,30 e auxílio-transporte de R$ 273,69.

Provas

O processo seletivo será composto por prova objetiva para todos os empregos. Os candidatos a eletricista e pedreiro também passarão por prova prática, enquanto os inscritos para coletor de lixo, coveiro e serviços gerais deverão realizar prova de aptidão física.

A prova objetiva está prevista para 13 de dezembro de 2026. O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. O edital completo, com requisitos, atribuições e orientações para participação, está disponível nos sites www.sigmarh.com.br e www.cemmil.com.br.