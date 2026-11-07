Cursos de confeitaria foram realizados em Grama

A Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama, junto com o Sebrae e o Senai, realizou no mês de outubro, cursos de cupcakes e bolos, além de panetones e doces natalinos.

As capacitações tiveram como objetivo desenvolver habilidades e oferecer oportunidades para quem deseja empreender, produzir para vender e conquistar renda extra, incentivando o empreendedorismo e a geração de renda.