Adolescente é apreendido por furto em loja de Casa Branca

A Polícia Militar apreendeu na noite de quarta-feira, dia 4 de novembro, um adolescente suspeito de ato infracional análogo ao crime de furto, no Jardim Paulista, em Casa Branca.

Os policiais foram acionados pela representante de um estabelecimento comercial, que informou que as câmeras de monitoramento haviam registrado a subtração de três fones de ouvido, avaliados em cerca de R$ 240,00.

Durante as diligências, a equipe localizou o adolescente e encontrou com ele um dos produtos, ainda na embalagem original. Ele foi levado à Delegacia de Polícia, onde foi ouvido e, depois, liberado ao responsável.