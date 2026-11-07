Duas ocorrências de violência doméstica em uma noite

A Polícia Militar atendeu, na noite de 30 de outubro, duas ocorrências de violência doméstica em Vargem Grande do Sul. Em uma delas, um homem de 35 anos foi preso em flagrante, no Jardim Iracema, depois de ameaçar a filha de 14 anos com uma faca. Na outra, no Jardim Paraíso, uma mulher relatou ter sido agredida a facadas pelo companheiro, que não foi localizado.

No Jardim Iracema, a equipe foi acionada após o homem ameaçar a própria filha com a faca. Durante o episódio, a mãe da adolescente interveio e conseguiu retirar o objeto da mão dele. Na discussão, o homem também danificou o celular da esposa. A faca e o aparelho foram apreendidos pelos policiais.

O suspeito foi levado à Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de ameaça e dano, sem concessão de fiança. O delegado também representou pela conversão da prisão em preventiva. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

No Jardim Paraíso, a Polícia Militar foi chamada ao Hospital Municipal, onde a vítima contou ter sido ameaçada de morte e atingida pelo companheiro com um golpe de faca nas costas. A avaliação médica constatou a lesão. Os policiais fizeram diligências na casa da vítima, mas o suspeito não foi encontrado.

A mulher foi levada ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada e foram adotadas as providências para a solicitação de medidas protetivas. A equipe ainda deu apoio à vítima no retorno dela a Vargem Grande do Sul.