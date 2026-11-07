Suspeito de roubar farmácia é preso em São João

Um homem foi preso em flagrante, na madrugada de 4 de novembro, suspeito de roubar uma farmácia na Avenida Dona Gertrudes, no Centro de São João da Boa Vista. A equipe da Polícia Militar formada pelo Ten. Lombardi e pelo cabo Amauri o abordou na Rua Saldanha Marinho, a poucos minutos do crime, e encontrou com ele dinheiro em cédulas de pequeno valor, perfil semelhante ao do valor levado do caixa.

A ocorrência foi repassada às equipes pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). Segundo a vítima, o autor usou uma garrafa de vidro quebrada para ameaçar e cometer o roubo. Ela o descreveu como um homem negro, vestido com roupas escuras.

Os primeiros policiais a falar com a vítima informaram, pelo rádio, que o suspeito havia fugido na direção da Rua Oscar Johnson. Uma equipe passou a fazer patrulhamento na região e, nas proximidades da Rua Saldanha Marinho, avistou um homem com as características descritas, que foi abordado.

Questionado sobre o que levava nos bolsos, o abordado afirmou ter apenas R$ 0,50, que usaria para comprar um cigarro. Ainda de acordo com o boletim, ele não obedeceu às ordens dos policiais nem colaborou com o procedimento, e precisou ser contido e colocado ao chão para a busca pessoal.

Na revista, os policiais encontraram cerca de R$ 368,00 em notas de pequeno valor, quantia diferente da informada por ele. O dinheiro chamou a atenção da equipe porque, conforme a vítima, o valor retirado do caixa da farmácia também era composto por cédulas de pequeno valor.

O homem foi algemado e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passou por avaliação médica. O exame não apontou lesões decorrentes da ação policial. Depois, a ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de São João da Boa Vista, onde a delegada Lívia Martins Topa elaborou o auto de prisão em flagrante por roubo. O suspeito permaneceu preso, à disposição da Justiça.