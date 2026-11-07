Em Grama, suspeito foi preso por tentar furtar carro

A Polícia Militar prendeu em flagrante, na manhã de 31 de outubro, um homem de 24 anos suspeito de tentar furtar um veículo em São Sebastião da Grama.

Os policiais foram acionados para atender à ocorrência e encontraram o suspeito dentro do automóvel. Ele foi detido ainda no local. Durante a ação, os policiais também apreenderam um aparelho celular.

Depois de passar por exame de corpo de delito, o homem foi levado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. Ele permaneceu preso, à disposição da Justiça.