PM prende em Itobi procurado pela Justiça

A Polícia Militar prendeu, na noite de terça-feira, dia 3 de novembro, um homem procurado pela Justiça no Jardim Nova Itobi, em Itobi. Contra ele havia um mandado de prisão civil.

Com o documento em mãos, os policiais foram até um imóvel onde o procurado estaria. Após autorização para entrar, localizaram o homem, que não ofereceu resistência.

Ele relatou dificuldade para caminhar por causa de uma lesão no joelho e, por isso, foi levado ao Hospital Geral de Casa Branca para avaliação médica. Em seguida, foi apresentado na Delegacia de Polícia, onde a ordem judicial foi cumprida. O homem permaneceu preso.