Estudantes de Vargem participam do Enem 2026

Mais de 5 milhões de estudantes de todo país começam a prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo, dia 8. Esse processo é um dos mais importantes da vida de um estudante, pois o Enem serve para avaliar o desempenho escolar de cada um e funciona como a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil e em algumas instituições no exterior. Por isso, os candidatos se empenham tanto e dedicam tanto tempo se preparando para os dois dias de prova.

Entre esses milhões de brasileiros, estão centenas de vargengrandenses que sonham em acessar uma universidade. A Gazeta de Vargem Grande entrevistou três jovens que contaram suas expectativas para o exame e como estão se preparando para a maratona de provas, que neste domingo engloba 90 questões, além da redação.

Vitória

Vitória Zan Buosi, de 17 anos, aluna do terceiro ano do Anglo São João, fala sobre os desafios da prova, a importância da preparação e o sonho de cursar Direito na Universidade de São Paulo (USP), a tradicional Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Para Vitória, o desafio vai além de dominar os conteúdos: exige atenção, interpretação e controle emocional.

Para ela, o Enem é uma prova que exige menos memorização de conteúdos e mais capacidade de interpretação, especialmente diante de textos extensos e questões que demandam atenção aos detalhes. Por isso, ela destaca que a preparação precisa envolver não apenas o estudo das matérias, mas também a resolução frequente de questões e a realização de provas de edições anteriores.

“Conhecer” a prova, segundo Vitória, é resultado de muito treinamento. Na reta final, ela considera importante priorizar a revisão dos conteúdos de maior dificuldade, resolver exercícios para reforçar o aprendizado e, principalmente, descansar.

A estudante aponta que o tempo de prova, de cinco horas e meia, está entre os aspectos mais desafiadores. Além da preocupação em conseguir responder a todas as questões, o nervosismo e a expectativa da família pode aumentar a pressão sobre os candidatos.

Apesar da ansiedade, Vitória reconhece a importância do Enem como porta de entrada para o ensino superior. A nota pode ser utilizada em processos seletivos de universidades públicas, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), e também em programas de acesso a instituições privadas, como o Programa Universidade para Todos (ProUni).

Para ela, o exame também representa uma oportunidade de se aproximar de um dos seus maiores objetivos, que é cursar direito na USP. A estudante explica que a instituição mantém uma modalidade de ingresso que utiliza as notas do Enem, conhecida como Enem-USP, permitindo que os candidatos concorram a vagas na universidade.

Vitória afirma que se sente preparada para o desafio, pois estudou ao longo de todo o ensino médio os conteúdos exigidos pelo exame. Ainda assim, admite que a expectativa pelo resultado e pelos próximos passos de sua trajetória acadêmica traz um misto de confiança e ansiedade.

Ao deixar uma mensagem aos candidatos, a estudante aconselha que se mantenham confiantes. “Confiem mais no próprio potencial e encarem a prova como uma grande aliada na construção do futuro”, aconselha Vitória.

Maria Clara

Outra estudante que compartilha suas expectativas para o Enem é Maria Clara Idesti Rosseto, de 17 anos, aluna da Etec de Vargem. Participando pela 1ª vez do exame como treineira, ela encara a experiência como uma oportunidade de conhecer melhor a prova, identificar dificuldades e se aprimorar para os próximos anos.

Ela contou que tem dedicado boa parte do tempo aos estudos, especialmente nas áreas de Matemática e Ciências da Natureza, nas quais encontra maiores dificuldades. Mesmo sabendo que a nota deste ano não será utilizada para ingresso na universidade, ela afirma que leva o exame a sério e pretende aproveitar cada etapa como aprendizado.

Por ser sua 1ª participação, a estudante admite sentir ansiedade e nervosismo, principalmente diante da quantidade de questões e da necessidade de administrar o tempo. No entanto, considera que o maior desafio está na pressão emocional e na espera das notas. “Existe uma expectativa muito grande em relação ao resultado e, muitas vezes, temos medo de nos esforçar tanto e, mesmo assim, sentir que não foi o suficiente”, observa.

Apesar das dificuldades, Maria Clara acredita que está preparada para enfrentar essa primeira experiência e já tem uma profissão em mente, que espera alcançar por meio dos estudos. Para ela, o Enem representa uma oportunidade de abrir portas e construir novos caminhos para o futuro.

Aos demais candidatos, deixa uma mensagem de incentivo: manter a calma, confiar na própria dedicação e respeitar o ritmo de cada um. “Se você se dedicou, estudou e fez o seu melhor, isso já tem muito valor”, aconselha.

Helena

Helena Andrade Elídio da Silva, de 17 anos, aluna da Escola Dom Pedro II, também vai encarar a maratona de questões do Enem este ano. Ela conta que sua preparação começou ainda no 1º ano do ensino médio e destaca que a constância nos estudos é fundamental para alcançar um bom desempenho.

Entre as principais dificuldades enfrentadas ao longo dessa trajetória, Helena aponta a saúde mental e a ansiedade diante da responsabilidade que o exame representa para o futuro dos estudantes. Ela também encontrou desafios na interpretação de textos, especialmente nas provas de Linguagens e Matemática.

Na avaliação da estudante, o Enem é, acima de tudo, uma prova de resistência, que exige estratégia e bom gerenciamento do tempo. Por isso, considera importante começar pelas questões de maior facilidade, evitando que o cansaço comprometa o desempenho.

Nesta última semana de preparação, Helena priorizou a resolução de provas anteriores, buscando familiaridade com o formato das questões e identificando aquelas que podem ser resolvidas com mais facilidade. Para ela, esse período deve ser dedicado às revisões e ao descanso, sem a tentativa de aprender novos conteúdos.

Para o primeiro dia de prova, a maior expectativa está na redação, atividade à qual dedicou atenção especial durante o último ano. Apesar de se considerar preparada, reconhece que o nervosismo pode interferir no resultado.

A estudante pretende cursar Engenharia Mecânica e tem como principais objetivos a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e a Universidade de São Paulo (USP). Também considera a possibilidade de ingressar em uma instituição particular, buscando uma bolsa ou desconto por meio do ProUni na Unifeob.

Ao aconselhar outros candidatos, Helena reforça a importância de manter a tranquilidade durante o exame, levar alimentos para os intervalos e, principalmente, confiar na própria preparação. Para ela, todo o esforço realizado ao longo dos anos de estudo deve ser valorizado na hora da prova.

O Enem

Nos dois domingos de provas, 8 e 15 de novembro, a abertura dos portões está marcada para às 12h, sempre no horário oficial de Brasília. O fechamento ocorrerá às 13h, quando ninguém mais poderá entrar no local de aplicação das prova, que terão início às 13h30.

Neste domingo, os candidatos inscritos terão cinco horas e 30 minutos para responder às questões, marcar o cartão-resposta e preencher a folha de redação. Os participantes farão as provas com 90 questões objetivas, sendo 45 de linguagens, códigos e suas tecnologias (incluindo língua portuguesa, literatura, educação física, artes e a língua estrangeira escolhida: inglês ou espanhol); e as demais 45 questões são de ciências humanas e suas tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia); além da prova de redação.

No segundo domingo, dia 15 de novembro, serão aplicadas as provas de matemática e suas tecnologias ciências da natureza (química, física e biologia) e suas tecnologias, com duração de cinco horas.