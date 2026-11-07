Divinolândia conquista primeiro lugar no EPTV na Escola

Divinolândia conquistou o primeiro lugar no EPTV na Escola 2026, promovido pela EPTV São Carlos. O resultado foi anunciado nesta quinta-feira, 5 de novembro, em uma edição que reuniu cerca de 600 projetos inscritos.

A cidade foi representada por cinco alunos da EMEB Euclides da Cunha: Emanuelly, Gabriel, Kauan, Luiz Miguel e Mirella, orientados pela professora Patrícia.

O projeto abordou o equilíbrio entre o uso da tecnologia e os cuidados com a saúde mental e emocional dos jovens. Entre as atividades desenvolvidas estiveram conversas com a psicóloga Eliane, do CRAS, o Jogo das Emoções e a campanha “Um Minuto da Saúde Mental”, divulgada pela Rádio Verde Vale FM e pelas redes sociais.

A iniciativa contou com o apoio do CRAS, do Grêmio Estudantil Voz Ativa, da Rádio Verde Vale FM e da DIQBEM. A cerimônia de premiação também teve a participação dos familiares dos estudantes, do presidente da DIQBEM, Murilo, da diretora da escola, Lucimara, e da coordenadora Elaine.

A conquista reconhece o trabalho desenvolvido pelos estudantes e pela equipe escolar, que levaram à competição uma proposta voltada à conscientização sobre saúde mental e ao uso equilibrado da tecnologia.