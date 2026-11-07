No último final de semana, as equipes infantis até 14 anos de handebol do Departamento Municipal de Esportes e Lazer estiveram em ação pela Liga de Handebol do Interior.
No sábado, dia 30 de outubro, as meninas foram até Itapira para a disputa da última etapa e conseguiram excelentes resultados contra fortes adversários. Foram duas vitórias contra Botucatu e Indaiatuba, empates com Franca e Jaboticabal e foram derrotadas por Piracicaba. “Com os resultados, alcançaram a nona melhor campanha geral entre 19 equipes, se classificando para a série bronze, onde enfrentarão Piracicaba na semifinal”, explicou Juliano Garcia, responsável pela equipe.
No domingo foi a vez dos meninos jogarem a última etapa, com muitos desfalques. Após dois primeiros jogos ruins, os meninos se superaram em quadra e conseguiram sair com quatro vitórias, superando São João da Boa Vista, Valinhos, Piracicaba e Amparo. A equipe foi derrotada por São José do Rio Pardo. “Com os resultados os meninos alcançaram a sétima melhor campanha entre 17 equipes, mas por estar em um grupo muito difícil alcançaram somente a série bronze, onde enfrentarão São João da Boa Vista”, comentou Juliano.
Finalizando a primeira fase, quatro das seis equipes vargengrandenses alcançaram as finais. No feminino, foram as categorias Sub-12, Sub-14 e Sub-16. Já no masculino, a categoria Sub-14 alcançou as finais, com a equipe Sub-12 ficando a apenas um ponto da classificação.
Equipes de handebol se classificam para finais da Liga do Interior
No último final de semana, as equipes infantis até 14 anos de handebol do Departamento Municipal de Esportes e Lazer estiveram em ação pela Liga de Handebol do Interior.