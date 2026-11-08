Time de cricket de Vargem disputa torneio interestadual

Uma modalidade muito tradicional no mundo, com milhões de adeptos e com uma história de mais de 100 anos no Brasil, começa a se desenvolver em Vargem Grande do Sul. O cricket, que tem se expandido no país, começou a fazer parte da rotina dos alunos da Escola Estadual Gilberto Giraldi Ensino Integral e o time formado pelos alunos da unidade já estão disputando um campeonato, com direito a vitória na estreia.

A modalidade chegou ao Brasil em meados do século XIX por imigrantes britânicos e ganhou impulso inicial no Rio de Janeiro com o apoio da família real, além de se expandir por clubes de São Paulo e outras regiões. Embora o futebol tenha ultrapassado sua popularidade, o cricket manteve focos de resistência, impulsionando a criação da associação brasileira em 2001 e a filiação a Internacional Cricket Counci (ICC), o que alavancou o surgimento de novas equipes, o fortalecimento das seleções masculinas e femininas e projetos de formação juvenil. Atualmente, a Confederação Brasileira de Cricket está sediada em Poços de Caldas (MG).

Parceria

No começo do ano, o diretor municipal de esportes e Lazer, André Leone, foi conhecer o polo de Poços de Caldas, acompanhado do professor Matheus Leandrini, do Gilberto Giraldi. Na ocasião, foi firmado um apoio entre o município, a escola e a entidade. “Gostaria de destacar a enorme relevância da parceria firmada entre Confederação Brasileira de Cricket, Departamento de Esporte e a Escola Estadual Gilberto Giraldi para a introdução do cricket como nova modalidade esportiva em nosso município”, falou à Gazeta.

Para ele, essa iniciativa vai muito além da prática de uma nova atividade física. “A introdução do cricket proporciona aos nossos jovens a oportunidade de vivenciar uma cultura esportiva internacional, desenvolvendo habilidades fundamentais como o trabalho em equipe, a estratégia, a disciplina e a concentração. Além disso, o esporte atua como uma poderosa ferramenta de inclusão social, integração e promoção de hábitos de vida saudáveis entre os estudantes”, afirmou André. “Parabenizo todos os envolvidos por essa conquista que certamente trará frutos extraordinários para a nossa comunidade”, disse.

Fotos: Arquivo Pessoal

Gilberto Giraldi

Elaine Cristina Felipe Pinheiro, diretora da Escola Gilberto Giraldi, comentou que os alunos abraçaram a nova modalidade na escola. Ela ponderou que um dos grandes diferenciais do programa de ensino integral é oferecer oportunidades para os estudantes que vão além dos componentes curriculares. Segundo explicou, as aulas de cricket acontecem no momento da aula de Esporte, Música e Arte (EMA), um momento de trabalho diferenciado. “São aulas muito dinâmicas e os professores conseguem ter esse olhar para as oportunidades que os estudantes possam ter. As crianças amaram o cricket e já estão participando de campeonatos. Então, a gente identifica que estamos no caminho certo”, afirmou.

A diretora ponderou que essas oportunidades valorizam os estudantes em todas as suas dimensões. “Então, por meio de iniciativas como essa, o desenvolvimento do cricket na nossa escola, em parceria com a Confederação Brasileira e o Departamento de Esportes da Prefeitura, representa muito do que acreditamos para a educação de ensino integral”, disse.

“Mais do que ensinar uma modalidade esportiva, nós estamos proporcionando aos nossos estudantes novas experiências que desenvolvem a cooperação, a disciplina, o respeito, a concentração e o trabalho em equipe. Então, além de estimular o protagonismo juvenil, incentivamos para cada estudante, que ele consiga reconhecer as suas potencialidades, assumir responsabilidades, fazer escolhas e participar ativamente do próprio processo de aprendizagem”, avaliou Elaine.

O professor de Educação Física, Caetano Fernandes, participou do processo de fomento do cricket na escola junto à Confederação Brasileira. Ele e o professor Ronilson participaram de um curso de formação realizado pela entidade em Aguaí.

Após essa etapa, a modalidade passou a ser difundida junto à disciplina Esporte, Música e Artes e os alunos abraçaram a novidade. “Está dando super certo. A garotada está aderindo a prática”, comentou. “Nós conseguimos já montar uma equipe de competição junto com o Matheus e com dois meses de treino, a equipe já ganhou um primeiro jogo”, destacou. “A nossa intenção no ano que vem é expandir para outras ações, colocando em eletiva. Estamos animados e pensando em colocar um polo de desenvolvimento da cidade, aí é mais para frente”, adiantou.

Conhecendo e praticando o cricket

Matheus Leandrini, que faz estágio na escola Gilberto Giraldi, foi quem teve o primeiro contato com a modalidade. Segundo contou à Gazeta, ele conheceu a modalidade por meio da faculdade de Educação Física, curso que faz atualmente na Unifae. “Desde o primeiro contato, desenvolvi uma grande paixão pelo esporte, o que me motivou a realizar uma capacitação para poder disseminá-lo em outros locais, além de continuar praticando e aprimorando meus conhecimentos por conta própria”, contou.

Ele então apresentou o cricket ao diretor de esportes, André Leone, com quem visitou o Centro de Treinamento (CT) em Poços de Caldas. “A partir dessa aproximação, surgiu a oportunidade de levar o esporte à Escola Gilberto Giraldi, possibilitando que crianças e adolescentes tivessem contato com a modalidade”, lembrou.

Para dar início ao projeto, foi feita uma apresentação para os alunos da escola, que contou também com a participação de atletas da Seleção Brasileira de Cricket. A iniciativa despertou o interesse de diversos estudantes, muitos dos quais passaram a praticar a modalidade e continuam envolvidos com o esporte até hoje.

Matheus observou que a modalidade ainda é recente em Vargem e está em processo de crescimento e desenvolvimento. As atividades com os alunos da Escola Gilberto Giraldi começaram há aproximadamente três meses, mas ele destacou que a receptividade dos alunos ao cricket tem sido muito positiva. “Eles têm demonstrado grande interesse e entusiasmo pela modalidade, aprimorando suas técnicas a cada aula e desenvolvendo suas habilidades esportivas”, afirmou.

Torneio Interestadual

A equipe de Vargem Grande do Sul tem participado do Campeonato Interestadual de Cricket, uma competição de grande importância, da qual será selecionada uma equipe para representar o estado de São Paulo na modalidade. De acordo com Matheus, os alunos da cidade demonstram grande potencial para alcançar esse objetivo e vêm se dedicando aos treinamentos para aprimorar suas habilidades e obter bons resultados.

Na primeira partida, contra a equipe de Águas da Prata, Vargem Grande do Sul conquistou a vitória pelo placar de 55 a 43 corridas. Além do resultado positivo, a equipe já conta com atletas em destaque na competição, ocupando a 1ª e a 8ª posições entre os melhores rebatedores (batting), além da 4ª e da 6ª posições entre os melhores lançadores (bowlers). “Esses resultados demonstram a evolução dos alunos e o potencial do cricket no município, reforçando a importância da continuidade dos treinamentos para que a equipe alcance um excelente desempenho e represente Vargem Grande do Sul da melhor forma possível”, afirmou Matheus. No dia 30 de outubro, estava prevista uma segunda partida do torneio, contra São João da Boa Vista, mas ela foi cancelada por conta da chuva. Assim, as equipes somaram três pontos cada uma.