Cenáculo com Maria será no dia 15 de novembro

A comunidade da Renovação Carismática Católica de Vargem Grande do Sul realizará, no dia 15 de novembro, o Cenáculo com Maria, com programação de oração, louvor e celebração. O evento terá início às 8h, no Poliesportivo Santa Terezinha, antigo poliesportivo.

O encontro contará com a presença de Leandro Nunes, Sr. Airton e Oséias, integrantes da TV Século 21. A programação também inclui Santa Missa celebrada pelos padres Paulo e Agnaldo José.

O evento é aberto à comunidade e busca reunir os fiéis em um momento de fé e devoção.