Vargem Grande do Sul conta com base da Rota Mogiana

Quem está chegando a Vargem pela SP-215, pode notar a unidade Base 09, do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da concessionária Rota Mogiana.

Ela integra as 15 bases distribuídas pelos 22 municípios atendidos pela concessionária; o espaço oferece assistência, sala de atendimento, banheiros e água aos usuários.

Além de oferecer suporte operacional aos usuários das rodovias, a Base 09 disponibiliza uma sala de atendimento ao usuário, banheiros e água para hidratação. A estrutura pode ser utilizada pelos motoristas que passam pelo trecho e necessitam de um local para fazer uma pausa durante a viagem ou utilizar os serviços disponíveis.

Assistência médica e mecânica

As bases integram o sistema de atendimento da Rota Mogiana, que funciona 24 horas por dia. Em situações de emergência, acidentes ou problemas mecânicos, os usuários podem solicitar assistência médica, ambulâncias e guinchos gratuitamente pelo telefone 0800 055 9696.