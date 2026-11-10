Homem é preso por ameaçar mulher e descumprir medida protetiva em Vargem

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante na manhã de segunda-feira, dia 9, por volta das 8h30, em um sítio da Estrada Municipal Ângelo Bedin, em Vargem Grande do Sul. Ele foi autuado pelos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva de urgência, em um caso de violência doméstica atendido pela Polícia Militar.

A equipe foi acionada diretamente pelo aplicativo de atendimento da corporação e se dirigiu ao local. Ao chegar, os policiais avistaram o homem dentro da propriedade rural. Ele foi abordado e submetido a busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado com ele.

Em seguida, os policiais conversaram com a vítima, uma mulher de 46 anos que mora no local. Ela informou que possuía medida protetiva de urgência contra o autor, o que configurou o descumprimento da determinação judicial. Diante da situação, a equipe deu voz de prisão em flagrante.

O homem foi levado ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) para exame de corpo de delito e, depois, à Delegacia. Lá, autor e vítima foram apresentados ao delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, que ratificou o flagrante. Na sequência, o preso foi encaminhado à cadeia pública de São João da Boa Vista, onde permanece à disposição da Justiça.