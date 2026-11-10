Classificados

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Faleceu Antero Pereira, aos 92 anos de idade, no dia 31 de outubro. Residia no Jardim Santa Marta; deixou a esposa Terezinha Ferreira da Silva; os filhos Maria e Francisco; netos; bisnetos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no...
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