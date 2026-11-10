Gente e Fatos

Vargengrandense foi ao show do BTS

Letícia Gabriel Messias também foi ao show do grupo sul-coreano BTS no dia 28 de outubro, no estádio do Morumbis. A Gazeta, Letícia comentou que foi uma experiência incrível e a realização de um sonho. “E pensar que consegui o ingresso vip de um show com uma demanda gigantesca, me faz sentir só gratidão por ter vivido essa experiência”, relatou a fã vargengrandense

Ana Amélia Morandin

A psicóloga Ana Amélia Morandin Ranzani de Carvalho aniversaria na quarta-feira, dia 11, e recebe os cumprimentos pela nova idade, ao lado do marido Rodrigo e das filhas Luiza e Helena

Maria Clara

A estudante de direito na Unifeob, Maria Clara Simões, comemorou seu aniversário na quarta-feira, dia 4, quando recebeu os parabéns dos familiares, amigos e em especial do namorado Gabriel

Casamento de Bárbara Della Torre Ribeiro e Matheus Sangiorato de Oliveira

Bárbara Della Torre Ribeiro e Matheus Sangiorato de Oliveira oficializaram seu casamento no sábado, dia 31 de outubro, na Catedral São João Batista, em São João da Boa Vista. Bárbara é proprietária da Leliz Jóias, é filha de Angélica e Ronaldo Ribeiro. Matheus é representante da Transporte Sangiorato, é filho de Patrícia Sangiorato e Vignaldo de Oliveira. O casal é pai da lindinha Liz. Fotos: Falcão Foto & Arte

Enlace de Ana Elisa Melo e Alex Santos

Ana Elisa Melo e Alex Santos oficializaram sua união matrimonial no dia 30 de outubro, no Cartório de Vargem Grande do Sul. Após o casamento civil, o casal comemorou a união com um almoço em família. São pais de Henry, Heloísa e Antonella. Alex é programador de sistemas e Ana Elisa trabalha com produção de brigadeiros personalizados. Ele é filho de Marta de Moraes e João Batista, e ela, de Silvia Regina e José Aparecido

Vereador Bilu

O vereador e empresário Vagner Gonçalves Loiola, o Bilu comemorou mais um ano de vida no dia 5. Bilu foi cumprimentado por seus familiares e amigos. A esposa Natália, e seus filhos Maria Clara e Davi ficaram à frente dos cumprimentos ao aniversariante

Nascimento de Lucas Cossi Matera

Na Maternidade São Luís Star em São Paulo, nasceu Lucas Cossi Matera, filho de Lilian Cossi Matera e Nélson Matera Neto, com 3.220 gramas e 47 cm, no dia 3 de novembro. Lucas veio fazer companhia a Arthur, primogênito do casal. O pequeno, nas fotos com o avô Dr. Paulo Cossi e o irmão Arthur, é neto da querida médica dra. Sônia Manfredi Cossi – já falecida e Dr. Paulo Cossi pelo lado materno, e de Sônia e Nélson Matera pelo lado paterno. Lucas é bisneto de Vig e do saudoso Lúcio Cossi

Camírian de Aquino

A gerente de organização Escolar, Camírian de Aquino faz aniversário na quarta-feira, dia 11, quando recebe os parabéns dos pais Lúcia e Ângelo, dos irmãos Camilo, Maria Clara e Bruno, da filha Melina e do marido Lucas

Kauany Victória

A estudante na escola Achiles Rodrigues, Kauany Victória Pereira Lanes comemorou seu aniversário na quarta-feira, dia 4, recebendo os parabéns de seus amigos, de sua família, em especial o abraço da mãe Elaine Cristina

Tiago Wilian

Comemora mais um aniversário neste sábado, dia 7, o pedreiro Tiago Wilian Ribeira quando recebe os cumprimentos de seus familiares, em especial da esposa Joice, e da filha Ana Clara