Pré-candidatos respondem a perguntas da Gazeta

A Gazeta de Vargem Grande entrevistou os quatro pré-candidatos, que responderam às questões formuladas, para que os leitores possam tomar conhecimento do que pensam e como deverão agir, caso seja eleito presidente do Legislativo vargengrandense. De todos os pretendentes, somente o vereador Paulinho da Prefeitura não retornou as perguntas formuladas pela Gazeta de Vargem Grande. Foram feitas oito perguntas aos pretendentes.

Por que o senhor pretende disputar a Presidência da Câmara e quais serão suas principais prioridades?

O vereador Serginho respondeu que para ser candidato, ele precisa ver se tem o apoio dos vereadores, afirmando que até o momento ele é um pré-candidato.

O vereador Ratinho afirmou: “Acredito que posso colaborar ainda mais com meus colegas vereadores, com o prefeito Celso Ribeiro e principalmente com nossa população, estando na presidência do legislativo”.

Felipe Gadiani disse que pretende disputar a presidência para colocar sua experiência a serviço de um Legislativo mais eficiente, participativo e transparente. “Minhas principais prioridades serão o fortalecimento das funções de fiscalização da Câmara, a modernização dos processos internos e a aproximação contínua do trabalho parlamentar com a população de Vargem Grande do Sul”.

Gustavo Bueno: “Se o meu nome for o escolhido pelo nosso grupo e aprovado pelos pares, meu compromisso será com uma gestão de altivez e eficiência. Minhas prioridades centrais serão: assegurar a plena independência do Legislativo; valorizar o dever de fiscalização do vereador; modernizar a Lei Orgânica e o Regimento Interno; e ampliar a participação da Câmara no orçamento municipal por meio do fortalecimento das emendas impositivas”.

Pretende manter a atual forma de condução do Legislativo ou promover mudanças? Quais?

Serginho: “Se for o presidente, algumas coisas eu concordo e pretendo manter. Mas algumas coisas, acredito que tenhamos que fazer modificações com o consentimento de todos para melhorar muito”.

Ratinho: “O Maicon Canato vem exercendo a presidência com muita sabedoria e vamos dar continuidade a esse trabalho. Se eleito, vou ouvir muito meus colegas vereadores e vamos fazer uma administração participativa, transparente e com muita união”.

Felipe Gadiani: “Buscaremos avanços e aprimoramentos. Pretendo focar na otimização do tempo das sessões, na valorização do debate técnico das comissões permanentes”.

Gustavo Bueno: “Defendo uma mudança clara de postura. O Legislativo não pode atuar como mera extensão do Poder Executivo. Precisamos de uma gestão moderna e institucionalmente forte, que assegure igualdade de condições a todos os parlamentares e que trate a fiscalização como um dever republicano a favor da população, e não como um entrave político.

Como pretende garantir a independência da Câmara em relação à Prefeitura?

Serginho: “Sem dúvida a Câmara é um órgão independente da prefeitura, mas tem que caminhar junto da prefeitura para o bem da população”.

Ratinho: “O prefeito Celso Ribeiro, a exemplo do que vem ocorrendo na administração do Maicon Canato, vem respeitando o Poder Legislativo e tenho certeza que isso vai continuar, pois o que o Executivo e o Legislativo querem é o desenvolvimento da nossa cidade”.

Felipe Gadiani: “A independência harmônica entre os poderes é um princípio constitucional. Garantirei que a Câmara atue com autonomia técnica e política, analisando cada projeto de Lei de forma criteriosa e prioritariamente sob a ótica do interesse público, sem subserviência ao Executivo, mas mantendo o diálogo institucional respeitoso em prol do município”.

Gustavo Bueno: “A independência se garante com postura firme e o cumprimento rigoroso da Lei Orgânica, do Regimento Interno e de todas as normas que balizam o dia a dia da Câmara Municipal. Diálogo com o Executivo deve existir sempre, mas pautado pelo respeito institucional, nunca pela submissão. Um dos maiores gargalos atuais é o não cumprimento dos prazos legais para resposta aos requerimentos de informação dos vereadores, o que dificulta o nosso mandato. Um presidente independente é a garantia de que as prerrogativas da Casa serão respeitadas e que a prefeitura responderá aos questionamentos do povo com celeridade e transparência”.

Que medidas pretende adotar para fortalecer a fiscalização dos atos do Executivo?

Serginho: “Os vereadores foram eleitos para fiscalizar os atos do Executivos. Eles precisam é estar à frente, buscando informações, ouvindo a população e conferindo”.

Ratinho: “Os vereadores tem hoje e terão, se formos eleitos, total liberdade e apoio para exercerem seus mandatos na plenitude”.

Felipe Gadiani: “Pretendo dar suporte técnico e estrutura para que as Comissões Permanentes atuem com rigor na análise de contas, contratos e convênios”.

Gustavo Bueno: “Além de agir com firmeza para que os pedidos de informação e requerimentos sejam atendidos dentro do prazo legal, sem respostas evasivas ou atrasos que prejudiquem a fiscalização, daremos total suporte técnico e institucional às Comissões Permanentes da Casa para que acompanhem de perto a execução dos serviços públicos”.

Como pretende assegurar a participação de todos os vereadores, independentemente de posição política, na condução da Câmara?

Serginho: “Eu já tenho vários mandatos, não sou mais que ninguém, mas com a bagagem política que tenho, vejo que através do diálogo, é a melhor forma de nos entendermos. Estou sempre aberto ao diálogo, para que nós vereadores possamos escolher o que é melhor para a população e tentar errar o menos possível”.

Ratinho: “A atuação de um vereador, presidente do Legislativo, é diferente de um outro vereador, pois as responsabilidades são maiores, serei um presidente conciliador e darei apoio a todos os vereadores, independente de siglas partidárias”.

Felipe Gadiani: “A presidência da Câmara deve ser imparcial e representativa de todo o colegiado. Garantirei espaço proporcional e respeitoso a todos os vereadores, direito de fala a todos e equidade na distribuição da palavra e na condução dos trabalhos plenários, respeitando as divergências e o contraditório”.

Gustavo Bueno: “O presidente preside para os 13 vereadores. Independentemente de ser de situação ou oposição, todo parlamentar representa uma parcela da população e merece o mesmo respeito, tempo de fala e tramitação regimental para suas matérias. Pretendo conduzir os trabalhos com total imparcialidade técnica, urbanidade e rigor regimental”

Pretende ampliar a transparência dos trabalhos legislativos e facilitar o acesso da população às decisões da Câmara?

Serginho: “Ampliar a transparência é tudo. O que precisamos é aproximar mais a população da Câmara e a divulgação dos trabalhos do Legislativo”.

Ratinho: “Sim, pretendo dialogar sobre esse e outros assuntos com meus colegas, objetivando dar mais transparências as ações do Legislativo”.

Felipe Gadiani: “Sim. Pretendo aprimorar os canais digitais do Legislativo, facilitando a consulta de votações, Projetos de Lei e ordem do dia, além de manter e fortalecer a transmissão ao vivo das sessões e reunião de Comissão com ampla divulgação prévia”.

Gustavo Bueno: “Com certeza. A transparência é uma bandeira permanente do meu mandato. No passado, fui um defensor assíduo e cobrei ativamente para que as sessões fossem transmitidas ao vivo, o que culminou na transmissão atual via YouTube. Contudo, defendo dar um passo além: implementar a transmissão ao vivo também pelo Facebook, que é a rede mais utilizada pela população e pelos próprios vereadores. Transmitir por lá é aproximar a Câmara da rotina do cidadão, simplificando o acesso às discussões e votações do município”.

O que pretende fazer para aproximar o Legislativo da população e ampliar a participação dos moradores nas discussões de interesse do município?

Serginho: “A população ainda participa muito pouco das sessões, não acompanham e isso é ruim. As portas da Câmara estão sempre abertas. Não podemos ter cidadãos apenas na hora de reclamar e sim participando mais ativamente”.

Ratinho: “Precisamos de uma maior participação da nossa população nas decisões do Poder Legislativo. Todas as decisões que tomamos acabam de uma forma ou de outra atingindo o povo, por isso, é fundamental fomentarmos a participação popular”.

Felipe Gadiani: “Pretendo incentivar a realização de audiências públicas descentralizadas nos bairros, aprimorar a ouvidoria da Câmara e fortalecer projetos de formação cidadã, permitindo que a população participe ativamente da elaboração das políticas públicas”.

Gustavo Bueno: “Precisamos de uma gestão inovadora nas audiências públicas. O formato atual atrai um público restrito, em sua maioria focado na busca por recursos via emendas impositivas. Para ouvir de verdade o morador do Jardim Santa Marta, da Vila Polar, do Jardim Paulista, da Vila Santana, da Vila Santa Terezinha e de todos os bairros da nossa cidade, a Câmara precisa ir até a população, e não esperar que o cidadão venha até o plenário de forma pouco atraente. Levar a Câmara aos bairros e fortalecer a participação orçamentária por meio das emendas impositivas são os caminhos reais para transformar demandas comunitárias em feitorias práticas”.

Qual é o principal compromisso que assume com a população caso seja eleito presidente?

Serginho: “Dedicação e transparência, como sempre tive em todos os meus mandatos como vereador. E graças a esse apoio que a população sempre me deu, confiando a mim seus votos e me elegendo por todo esse tempo, é que tenho a certeza que sempre fiz um bom trabalho com dedicação e transparência”.

Ratinho: “O principal compromisso é exercer a função de forma a colaborar para a melhoria da vida da nossa população, especialmente aqueles que mais precisam do nosso trabalho.

Além de cumprir a obrigação do vereador de fiscalizar o Executivo, elaborar e votar leis, quero muito trabalhar junto com meus colegas na busca de recursos para obras, saúde, educação, ação social, enfim, para todos os setores visando ajudar a melhorar a vida dos vargengrandenses”.

Felipe Gadiani: “O meu principal compromisso é com a ética, a transparência e o trabalho incansável pelo desenvolvimento de Vargem Grande do Sul. Conduzirei o Legislativo com responsabilidade com o dinheiro público e de portas abertas para toda a comunidade”.

Gustavo Bueno: “O compromisso de resgatar o respeito e a autonomia da Câmara Municipal. Serei uma ponte de comunicação institucional firme com a prefeitura, garantindo que o vereador consiga trabalhar, fiscalizar e obter as respostas que a cidade exige, colocando sempre o interesse coletivo de Vargem Grande do Sul acima de qualquer conveniência política”.

Leia mais:

Base do prefeito deverá eleger próximo presidente da Câmara