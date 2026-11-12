Encontro de Carros Antigos em 2027 já tem data

A prefeitura anunciou que o 6º Encontro de Carros Antigos no ano que vem, será realizado nos dias 5 e 6 de junho, na Represa Eduíno Sbardellini. Conforme o postado nas redes sociais da administração, a edição de 2027 do evento terá uma homenagem especial à marca Gurgel, celebrando a história e a paixão pelo automobilismo nacional.

Fundada em 1969, a Gurgel Motores foi criada pelo engenheiro João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, com o sonho de desenvolver e produzir veículos 100% nacionais. Inicialmente, a empresa fabricava utilitários com carroceria de fibra de vidro sobre chassi Volkswagen e, posteriormente, com chassi próprio de aço revestido, o Plasteel. O ponto alto dessa trajetória ocorreu entre as décadas de 1970 e 1980, com o lançamento do BR-800 em 1988, o primeiro carro totalmente criado e fabricado no Brasil, impulsionado pelo inovador motor Enertron de dois cilindros.

Porém, a abertura das importações de veículos no início dos anos 1990 pelo governo Collor, aliada ao fim dos incentivos fiscais para minicarros, acabou atingindo a montadora. Enfrentando a concorrência direta de modelos de grandes multinacionais, a Gurgel acumulou dívidas crescentes e teve seu pedido de financiamento estatal negado. Após tentar a concordata, a empresa teve sua falência decretada em 1994.

Em Vargem Grande do Sul, o colecionador Sérgio Anadão Fontão, de 50 anos, é apaixonado por automóveis e possui uma coleção de veículos que marcaram época, entre eles, três da montadora brasileira: um Gurgel BR-800, ano 1991, um Gurgel X12, ano 1987, um Gurgel G15, ano 1980.