Vargengrandense perde a vida em acidente em Poços

O motorista José Luis Rodrigues Souza, 54 anos, de Vargem Grande do Sul, que trabalha na empresa Leite Puro da Fazenda, perdeu a vida nesta quinta-feira, dia 12 de novembro, após capotar o caminhão utilizado no transporte de leite.

O acidente aconteceu na parte da manhã, por volta das 6h30, na descida da Serra do Selado (altura do km 482), no sentido de Poços de Caldas para Bandeira do Sul, no Sul de Minas.

Segundo o portal Poçoscom, a médica da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu constatou o óbito ainda no local, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Poços de Caldas.

De acordo com o g1 Sul de Minas, o motorista perdeu o controle da direção na descida da serra e o veículo saiu da pista, parando capotado fora da rodovia. As causas oficiais do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Civil.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Poços de Caldas e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuaram na sinalização e segurança da via. Os bombeiros espalharam serragem sobre a pista para conter um vazamento de óleo e evitar derrapagens no trecho.