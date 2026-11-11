Hospital realiza pagamento dos funcionários da entidade

O pagamento aos funcionários do Hospital foi realizado nesta quarta-feira, dia 11 de novembro, com o dinheiro sendo depositado na conta dos funcionários, segundo informou à Gazeta de Vargem Grande o interventor José Geraldo Ramazotti. “Era para ter sido pago no dia 7 de novembro, conforme a Lei, que é o 5º dia útil”, mas só agora pudemos viabilizar os recursos”, explicou.

A folha de pagamento do Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul que contrata cerca de 150 funcionários, está em mais de R$ 400 mil mensais e o pagamento só foi possível depois que o interventor conseguiu receber em uma das contas da entidade os R$ 380 mil repassados todo mês pela Prefeitura Municipal, mais os R$ 167 mil do SUS Nacional.

As contas do Hospital foram bloqueadas pela Justiça devido a uma ação que quatro médicos entraram para receber por serviços prestados durante a pandemia, e o interventor estava buscando uma forma de o dinheiro da Prefeitura e do SUS também não ficar bloqueado.

“Temos um plano de trabalho para cada recurso que o Hospital recebe, tanto da Prefeitura, como do SUS Nacional e do SUS Paulista. São três contas bancárias para receber estas verbas que são direcionadas para o pagamento dos salários de determinados funcionários, pois temos de prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que nos fiscaliza”, explicou Ramazotti.

Disse que o dinheiro do SUS Paulista entra até o dia 30 de cada mês, o SUS Nacional que antigamente entrava até o dia 5, agora passou para o dia 10 e o repasse da Prefeitura Municipal cai entre o dia 1º e o dia 10 de cada mês, conforme disponibilidade dos cofres públicos municipais, sendo que este mês seria no dia 10.

“Como temos de pagar todos os profissionais em uma única data, devido às exigências do Sindicato que representa a categoria, eu tenho de esperar todos os recursos estarem disponíveis nas contas bancárias e esse é o motivo principal no atraso do pagamento dos funcionários”, afirmou Ramazotti.

Com relação ao bloqueio das contas bancárias pela Justiça, explicou o interventor que o Hospital entrou com um pedido de liberação, mas que conseguiu através de uma conta receber os repasses e efetuar o pagamento da folha.

“A situação continua muito difícil, com a falta de recursos para o 13º salário, cujo primeiro pagamento no valor de R$ 200 mil deve ocorrer até o próximo dia 30 de novembro”, comentou a reportagem da Gazeta.

A ideia, segundo o interventor, é fazer um empréstimo consignado ao recurso do SUS junto à Caixa Federal, para pagar todo o 13º e as pendências jurídicas. “Seria um empréstimo de longo prazo e só seria possível com a aprovação da Prefeitura Municipal que atualmente é a interventora do Hospital de Caridade, uma vez que até hoje não conseguimos formar uma diretoria para assumir a provedoria da entidade”, disse Ramazotti.

Quanto às contas, afirmou que o Hospital não está devendo nenhum imposto, não há dívidas com os bancos, com os fornecedores alguns estão em atraso, mas dentro de uma margem de segurança, uma vez que continuam fornecendo ao Hospital e os débitos vão sendo acertados conforme o fluxo de caixa.

“Temos um débito com alguns médicos referente a serviços prestados durante a pandemia, mas somente quatro entraram na Justiça e estamos negociando. Quem nos ajuda muito e agradecemos, além da Prefeitura Municipal com o repasse mensal, são a Associação Setembro e tantas outras entidades e pessoas físicas e jurídicas, que graças a elas o Hospital se mantém de pé, e aos eventos que também realizamos com a ajuda da sociedade”, afirmou.

O Hospital de Caridade é um dos principais esteios da Saúde de Vargem Grande do Sul, sendo que realizou no ano passado cerca de 45 mil atendimentos à população, o que demonstra a importância desta entidade ao atendimento à saúde dos vargengrandenses.