Saúde municipal recebe Selo Prata por ações em HIV/Aids

Informe Prefeitura Municipal

Vargem Grande do Sul conquista a certificação pela primeira vez no Programa de Qualificação de Boas Práticas em HIV/Aids 2026.

Vargem Grande do Sul recebeu, pela primeira vez, o Selo Prata do Programa de Qualificação de Boas Práticas em HIV/Aids 2026, promovido pelo Programa Estadual de IST/Aids de São Paulo.

A premiação foi entregue nesta quarta-feira, dia 11, durante evento realizado na cidade de São Paulo. A certificação reconhece o trabalho desenvolvido pelo Departamento de Saúde e Medicina Preventiva nas ações de prevenção, diagnóstico, assistência e acompanhamento das pessoas que vivem com HIV.

O reconhecimento destaca o trabalho da equipe do Serviço de Assistência Especializada (SAE), coordenada pela enfermeira Kátia de Cássia Faustino Sousa, com o apoio da coordenação e da direção do Departamento de Saúde.

Também merece destaque o trabalho desenvolvido pela coordenadora Alessandra Lodi, que esteve à frente do serviço por vários anos, e pelo diretor de Saúde, Mário Merlin, que sempre esteve à frente das ações e campanhas realizadas pelo departamento.

O prefeito Celso Ribeiro destacou a importância da conquista. “Receber o Selo Prata pela primeira vez é um reconhecimento importante do trabalho realizado pela nossa equipe de Saúde. Seguimos investindo na qualidade dos serviços, na prevenção e no atendimento humanizado, valorizando os profissionais que fazem a diferença todos os dias. Essa conquista demonstra o compromisso de Vargem Grande do Sul com a saúde e o bem-estar da população”, afirmou.