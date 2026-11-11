Poços de Caldas terá posto da PF para emissão de passaportes

Moradores da região deverão contar com uma opção mais próxima para solicitar passaportes. A cidade de Poços de Caldas (MG) receberá um posto avançado da Polícia Federal, com previsão de início das atividades em novembro, segundo informações divulgadas pelo portal Poçoscom.

A cidade mineira fica a cerca de 47 quilômetros de Vargem Grande e poderá facilitar o acesso ao serviço, reduzindo a necessidade de deslocamentos para municípios mais distantes, como Campinas, Araraquara e Ribeirão Preto. Além da emissão de passaportes, a unidade deverá atuar na investigação de crimes de competência federal na região.

Moradores de São Paulo poderão utilizar o serviço em Minas Gerais. A Polícia Federal permite que o passaporte seja solicitado em outro estado, mediante agendamento. A retirada do documento deverá ocorrer no mesmo posto escolhido para o atendimento presencial.

Até a divulgação inicial, o endereço da unidade e a data exata de abertura ainda não haviam sido informados. A confirmação do início dos atendimentos e da disponibilidade de agendamentos deverá ocorrer posteriormente.