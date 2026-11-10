Justiça bloqueia contas do Hospital e situação se agrava

Funcionários estão com salários atrasados e sem previsão para pagamento

O bloqueio das contas do Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul pela Justiça agravou ainda mais a situação da entidade que luta para continuar oferecendo atendimento médico à população vargengrandense.

Segundo apurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande junto ao interventor José Geraldo Ramazotti, os salários dos funcionários do Hospital que eram para receber até o quinto dia útil, estão atrasados por dois motivos. “Primeiro estamos esperando o repasse do SUS e da prefeitura, segundo por estarmos com as contas bloqueadas em virtude de uma ação de cobrança impetrada por alguns médicos referente a pagamentos não efetuados no período da pandemia”, explicou Ramazotti.

Indagado qual seria o valor de todos os médicos que entraram na Justiça para receber os atrasados, o interventor afirmou que ficaria em torno de R$ 200 mil já corrigidos.

Disse que cerca de 20 médicos ficaram com créditos a receber e apenas quatro médicos entraram na Justiça para ter o direito ao recebimento. “Os demais, uns perdoaram as dívidas e outros estamos estudando a possibilidade de fazer o acerto amigavelmente”, falou.

Ramazotti afirmou que há aproximadamente três anos tentou um acordo, mas não houve interesse dos médicos na proposta apresentada.

Sobre o bloqueio, falou que a direção da entidade ainda não tem o valor total, pois o bloqueio veio de apenas uma das contas e que a folha de pagamento dos 150 funcionários passa de R$ 400 mil mensais.

A Gazeta perguntou o que a diretoria pretende fazer e a resposta foi que um acordo com os credores será tentado novamente e que levantar o dinheiro através de empréstimo bancário também esta sendo cogitado.

Sobre o desdobramento da situação, o interventor afirmou que vê com muita preocupação, pois o bloqueio veio no dia do pagamento dos salários e se não conseguir o desbloqueio das contas bancárias, o Hospital não terá recursos e nem condições de fazer a folha.

Sobre o 13⁰ salário, Ramazotti foi enfático ao afirmar que com certeza a entidade não terá recursos para o seu pagamento. “Essa situação agrava ainda mais, o Hospital depende de recursos governamentais, e, infelizmente esses recursos são insuficientes para o custeio do Hospital”.

Explicou que por ser uma entidade que atende 85% de pacientes SUS e não tendo uma receita própria capaz de cobrir o deficit mensal, a situação de final de ano com o 13⁰ salário se agrava.

Como a prefeitura municipal poderia ajudar na atual situação, também foi perguntado a Ramazotti e este afirmou que o poder público municipal contribuiria muito fazendo um aporte financeiro ou avalisando um empréstimo, visto que o Hospital está sob intervenção municipal.

Outra pergunta feita pela Gazeta, foi quanto ao pagamento dos fornecedores, se o bloqueio afetaria os pagamentos. “Sim”, respondeu o interventor, acrescentando que os recursos dos pagamentos aos fornecedores foram bloqueados, e não tendo outro, o Hospital corre o risco de ficar inadimplente.

A preocupação com o atendimento dos pacientes também foi objeto de questionamento feito pela Gazeta. Ramazotti respondeu que quanto à qualidade de atendimento de ambulatório de emergência e urgência, o Hospital irá fazer de tudo para que não seja afetado. “Mas se a situação não for resolvida em um curto tempo, não sei o que poderá acontecer”, afirmou o interventor.