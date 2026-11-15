Mostra Cultural em Casa Branca a partir de segunda

A Secretaria Municipal de Educação de Casa Branca realizará, nos dias 16, 17 e 18 de novembro de 2026, a Mostra Cultural do projeto “Aprender com Equidade: Interdisciplinaridade, Diversidade e Valorização das Relações Étnico-Raciais”.

A abertura oficial será nesta segunda-feira, dia 16, às 18h15, no CPP. O evento apresentará trabalhos desenvolvidos pelas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, com atividades voltadas à valorização da diversidade cultural, ao respeito às diferenças e às relações étnico-raciais.

A iniciativa tem como objetivo compartilhar as aprendizagens dos alunos e destacar os projetos realizados nas escolas municipais. A participação é aberta ao público.