Saiba o que abrirá neste feriado da Consciência Negra

Na próxima sexta-feira, dia 20, comemora-se o Dia da Consciência Negra. A data é uma homenagem a Zumbi dos Palmares, que morreu em 20 de novembro de 1695. Ele foi um dos últimos líderes do Quilombo dos Palmares durante o período do Brasil-Colônia e ficou conhecido por representar a resistência e a luta contra a opressão da escravidão.

A data tem o objetivo de potencializar a importância do debate sobre o povo e a cultura africana no Brasil, seja por meio da música, da política, da religião ou da gastronomia, entre várias outras áreas.

A Gazeta de Vargem Grande verificou o funcionamento de algumas repartições públicas e de supermercados da cidade para que os moradores possam se programar.

O Santa Fé funcionará das 7h às 20h, o Estrela e o Palmiro das 8h às 20h. Já o Nako, o Marin, o Santa Edwirges, e o Bella Vista irão abrir das 7h ao 12h. O União 7h às 19h. O Cesta Básica estará fechado.

Até o fechamento desta edição, o Santa Marta, o Santa Terezinha, e o Novo Milênio não haviam definido o seu horário de funcionamento.

Prefeitura

Devido ao feriado da Consciência Negra, na sexta-feira, dia 20, todos os Departamentos estarão fechados. A coleta de lixo será realizada normalmente e os serviços emergenciais Posto de Pronto Atendimento “Alfeu Rodrigues do Patrocínio” (PPA) e Guarda Civil Municipal também funcionarão normalmente. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) estará com uma equipe de plantão e os cemitérios e velórios também estarão funcionando.